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港府派「高官樓后」謝小華掌政制局

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
香港特首李家超（右）提名前環境事務官員謝小華（左）出任港府政制及內地事務局長。中通社
香港特首李家超（右）提名前環境事務官員謝小華（左）出任港府政制及內地事務局長。中通社

香港特首李家超提名退休一年多的前環境事務官員謝小華，出任港府政制及內地事務局長。這位新女局長在官場有「高官樓后」之稱，因其有近卅個物業和車位。李家超稱她上任後首要參與香港首個五年規畫起草。

港府政制及內地事務局除主理香港本地政制事務如選舉，更大責任是處理香港涉大陸事務及台港關係事宜。

李家超昨宣布，北京中央政府據他提名，任命環境及生態局前常任秘書長謝小華為政制及內地事務局長。李家超指謝小華是退休資深政務主任，有領導能力及豐富行政管理經驗。政制局將負責編制香港五年規畫，而謝小華擔任政府不同崗位時，不時負責編制和審核重大報告，亦對香港五年規畫有熱忱和認識。

謝小華一九八七年加入港府，二○一六年四月起出任民政事務總署署長，二○二二年出任環境局常任秘書長兼環境保護署長，第二年出任環境及生態局常任秘書長，但她在去年一月二日即展開退休前休假。

在港府高官財產申報中，謝小華報稱擁用十八處物業和九個車位，在官場中被稱為「高官樓后」。

香港特首 港府 李家超 香港

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