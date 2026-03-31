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比亞迪2026年出口衝刺150萬輛

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
比亞迪。（新華社）
比亞迪。（新華社）

比亞迪據報向分析師表示，今年汽車出口量可能會超出其此前設定目標的15%，有信心在今年實現出口量150萬輛的目標。該訊息未獲比亞迪官方證實。

財聯社引述知情人士報導，30日的分析師說明會上，比亞迪管理層向與會者表示，公司有信心在2026年實現出口量達150萬輛的目標。前述人士稱，由於該預測尚未公開，他們要求不具名。

據比亞迪日前發布最新財報顯示，比亞迪2025年全年海外銷量（含乘用車及皮卡）突破105萬輛，年增145%，該數字是2021年（5萬輛）近21倍；2025年比亞迪境外收入達到人民幣3,107億元，占總營收的比重提升至38.65%，較上年增長約10個百分點。且海外業務的毛利率為19.46%，明顯高於境內業務的16.66%，成為公司利潤的重要來源。

今年2月單月比亞迪海外銷量達10.02萬輛，史上首次超過當月國內銷量，占比達到53%。此前，比亞迪官方設定的2026年海外銷量目標為130萬輛。

目前比亞迪已形成歐洲、東南亞、拉美三大核心市場協同發展的全球化格局。

比亞迪 東南亞 分析師

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