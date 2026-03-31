精博台商專欄／英屬維京群島封堵失效公司持股漏洞

失效的境外公司，一直是實務上的難題。過去十年，透過金融機構盡職審查逐步勾稽。而本月英屬維京群島BVI進一步從公司登記制度著手，強化對失效公司持股的控管。

依最新作法，當BVI公司辦理股東名冊歸檔時，若法人股東為另一家BVI公司，將同步檢核其是否仍為存續狀態。若該法人股東已解散，將禁止登記。這代表失效公司不僅在金融體系會被發現，在公司登記層面亦將被察覺。

空殼公司與幽靈公司，是兩個常被混淆的概念。空殼公司指已合法設立、具備法人地位，但未實際營運或持有資產，本質合法，僅沒活動；幽靈公司則為法律上已不存在的公司，常見原因是未繳交年費，遭除名並最終解散。

從法律面觀察，解散的法人不具行為能力，不得持有財產，包括銀行帳戶與股份。在公司登記程序中，此類法人視為「幽靈股東」，不具持有股權資格，亦不具股權移轉能力，且無表決權，股份處於無法處分及行使權利的狀態。從洗錢防制角度，幽靈公司亦形成監管斷點。調查機構無法對已不存在的法人行使管轄，增加實質受益人追蹤難度。過去存在法律與實務之間的落差，即使法律上公司已解散，實務上仍可能出現在股東架構中。近年金融機構透過盡職審查逐步清理，而BVI此次將檢核機制融入公司登記程序。

在台商實務中，失效境外公司仍非罕見，且多半被消極處理。原因是恢復公司程序繁瑣、費用不低，因此「先放著不管」。然而，隨著登記制度強化，該風險已無法迴避。若架構中存在失效公司，應儘速評估恢復，延遲處理，只會使問題更加複雜，代價也更高。

諮詢電話（02）8732-9797。