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陸大幅調升QDII境外投資額度 擴大對外投資空間

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸上調合格境內機構投資者（QDII）境外投資額度，創2021年來最大增幅。（路透）
大陸上調合格境內機構投資者（QDII）境外投資額度，創2021年來最大增幅。（路透）

大陸上調合格境內機構投資者（QDII）境外投資額度，創2021年來最大增幅。分析指，此舉在推進金融開放並滿足境內機構海外投資需求的同時，也於全球市場不確定性升高之際擴大對外投資空間。

大陸國家外匯管理局27日公布最新QDII投資額度審批情況，截至3月底，累計批准額度達1,761.69億美元，較2月底增53億美元，為去年6月來首次上調，也是自2021年來最大增幅。

每日經濟新聞提到，此次QDII投資額度上調，其中，證券基金類增加29.9億美元，新增機構名單至78家，顯示監管鼓勵更多機構參與跨境投資業務。

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔分析，擴大QDII額度符合大陸長期推進資本帳開放方向，讓對外投資更具靈活性。在全球市場面臨不確定性情況下，顯示大陸未出現明顯資本外流壓力，甚至或有資金流入。大陸國家外匯管理局局長朱鶴新近期曾稱，此舉將「更好滿足境內機構跨境投資需求」，並持續推進資本帳開放與人民幣國際化。

市場需求旺盛，彭博智庫此前研報指，2025年QDII資產管理規模預計年增54%至人民幣9,390億元，部分基金已用盡額度。Wind數據顯示，截至今年3月28日，大陸706檔QDII基金中，434檔限制申購，110檔暫停申購。隨著新額度下發，部分基金已放寬限購，投資者參與管道增加。中國基金報指，新增額度將優先用於需求較高產品，以緩解溢價現象。

市場反應上，在岸人民幣對額度上調反應有限，30日小幅走弱0.1%至6.9182，本月累計貶值約0.8%，但相較全球主要貨幣仍表現較佳。法國農業信貸銀行經濟學家Xiaojia Zhi稱，此調整意在促進跨境資金雙向流動，也反映監管對維持人民幣穩定具信心。

額度 大陸

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