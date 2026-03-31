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科技年會 中關村論壇 發布21項成果

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
二○二六中關村論壇年會展示的大陸自主研發的 「北腦一號」、「北腦二號」智能腦機系統產品。 （新華社）
二○二六中關村論壇年會展示的大陸自主研發的 「北腦一號」、「北腦二號」智能腦機系統產品。 （新華社）

二○二六中關村論壇年會三月二十九日在北京舉行重大成果專場發布會，發布「高能同步輻射光源建成試運行」、「世界最高磁場全超導用戶磁體」、「首次發現帕金森病核心致病功能環路」等二十一項重大科技成果。

中新社報導，北京市科委、中關村管委會重大專項與基礎研究處處長張東玲在當天舉行的記者會上表示，相關成果集中展現中國大陸科學家在基礎科學和前沿技術領域向「無人區」進發的勇氣與實力，一批成果達國際領先水平；堅持民生需求導向，彰顯科技向善價值，以普惠成果支撐人民美好生活。

中國科學院高能物理研究所高能同步輻射光源工程總指揮潘衛民介紹，高能同步輻射光源（ＨＥＰＳ）項目於二○一九年正式動工建設，二○二五年十月通過驗收試運行，以「加速電子生產光」為核心原理，能提供高品質Ｘ射線，深層探索微觀世界，綜合性能達國際同類裝置領先水平。

「首次發現帕金森病核心致病功能環路」由昌平實驗室與河南省人民醫院發布。昌平實驗室成立於二○二○年十月，是大陸官方創建的新型科研機構，核心辦公區位於北京市中關村生命科學園。

昌平實驗室腦與神經退行性疾病部首席科學家劉河生表示，在理論突破方面，團隊在國際上首次揭示了帕金森病的底層致病機制，證實其本質是軀體認知網絡的特異性網絡障礙；在技術創新層面，在國際上率先實現帕金森病神經調控從「運動區解剖位點」向「個體化軀體認知環路」的重大跨越。

劉河生說，該成果已穩步實現產業閉環。團隊自主研發的相關設備及療法已在大陸全國六十餘家醫院規模化應用，累計治療患者超三千例，整體有效率突破百分之七十，實現從基礎研究向重大臨床應用的跨越。

本屆論壇年會自三月二十五日持續至二十九日，以科技創新與產業創新深度融合為年度主題，設置論壇會議、成果發布、技術交易、前沿大賽、配套活動五大板塊百餘場活動，來自一百多個國家和地區的上千位來賓參會。

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