國家創新指數 大陸排名世界第九

中國科學技術發展戰略研究院二十九日在二○二六中關村論壇年會上發布的「國家創新指數報告二○二五」顯示，中國大陸國家創新指數綜合排名世界第九位，較上年提升一位。

中新社報導，相比二○一二年，大陸綜合排名提升了十一個位次，是十餘年來進步最快的國家，也是唯一進入世界前十行列的中等收入國家。

從具體得分看，大陸國家創新指數得分為六十七點二分，主要指標增速高於發達國家水平。總體來看，大陸創新能力接近人均ＧＤＰ在五萬美元左右的發達國家，且仍處於穩步上升的通道。

報告從創新資源、知識創造、企業創新、創新績效、創新治理五個方面設置四十三個指標，對世界六十個國家進行創新能力綜合評價。結果顯示，二○二五年，位列世界前十位的國家依次為美國、瑞士、瑞典、英國、德國、日本、丹麥、韓國、中國大陸和荷蘭。

從整體表現看，大陸科技創新實力大幅上升，總體處於從高原向高峰攀登的關鍵階段，大陸創新資源、知識創造、企業創新方面表現相對突出，分別排名第五位、第十位、第九位，在創新績效和創新治理方面有待提升，分別排名第二十三位、第十八位。

報告還顯示，主要國家研發經費投入持續增長，但增速有所下滑；全球創新發展保持亞美歐三足鼎立格局，北美地區仍是世界創新能力最強的一極，歐洲地區整體表現強勁，東亞、太平洋地區主要國家表現優異，上升趨勢明顯；全球科技創新產出重心東移趨勢更加顯著。

報告建議，大陸需進一步加大基礎研究投入力度，優化投入產出結構，促進科技創新與產業創新的深度融合，深化科技創新體制機制改革，提升創新體系整體效能。