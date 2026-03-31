陸獨角獸企業數 居全球第二

作為二○二六中關村論壇年會平行論壇之一，全球獨角獸企業大會二十九日在北京舉辦。會上發布的「中國獨角獸企業發展報告（二○二六年）」顯示，二○二五年，中國大陸獨角獸企業數量達四一六家，占全球總量近百分之三十，居全球第二。

中新社報導，報告指出，中國大陸獨角獸企業總估值合計約一兆六○九五億美元，平均每家企業估值約為三十八點六九億美元。

從近三年發展變化來看，中國大陸獨角獸企業規模、總估值與單企價值均呈現向好態勢。數量上，三年增幅達百分之十二點七；總估值上，三年增幅達百分之十四點六；平均估值刷新近三年紀錄，反映出市場對中國大陸獨角獸企業成長價值的認可度持續深化。

中關村獨角獸企業發展聯盟理事長宣鴻表示，這說明中國大陸的獨角獸企業不光多，而且貴，含金量越來越高。

報告顯示，中國大陸獨角獸企業分布於十一個賽道。人工智能、智能裝備、新消費與零售、積體電路、新能源新材料前五大賽道合計佔全部獨角獸企業數量的百分之六十八。其中，人工智能以六十九家企業、六千三百八十億美元的總估值穩居賽道第一，是唯一平均估值接近百億美元的賽道。

宣鴻在發布時特別提到了頭雁效應。他指出，報告裡有十四家超級獨角獸企業，雖然數量只占百分之三點四，卻貢獻了接近一半的總估值。抖音、Shein都在這個行列裡，而且近八成的超級獨角獸都集中在北上廣深。

報告指出，二○二五年，中國大陸獨角獸企業在區域分布上高度集聚，京津冀、長三角、粵港澳大灣區三大區域共聚集三五八家獨角獸企業，呈現出顯著的三極引領格局。

具體到城市看，北京一一六家、上海六十五家、深圳四十三家、廣州二十一家、杭州二十家，五地共有獨角獸二六五家，占中國大陸獨角獸企業總數的百分之六十三點七。