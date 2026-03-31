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芒康獨創 西藏葡萄酒走向世界

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
西藏民眾聯手西北農林科技大學葡萄酒學院專家，推出品牌葡萄酒，讓西藏葡萄酒走向市場。圖為桑日縣一家葡萄酒企業的員工進行葡萄酒產品介紹。（新華社）
西藏民眾聯手西北農林科技大學葡萄酒學院專家，推出品牌葡萄酒，讓西藏葡萄酒走向市場。圖為桑日縣一家葡萄酒企業的員工進行葡萄酒產品介紹。（新華社）

三月的瀾滄江河谷，春暖花開。西藏昌都市芒康縣的葡萄園裡，藤蔓吐露新芽，醞釀著新一季的豐收。再過數月，這些沐浴高原強烈日照、浸潤達美擁雪山融水的果實，將化作醇香美酒，走向世界。

中新社報導，芒康縣位於西藏自治區東南部，地處川、滇、藏三省區交匯處。十八世紀中葉，葡萄藤順著茶馬古道扎根於瀾滄江河谷。二○一一年，當地民眾洛松次仁聯手西北農林科技大學葡萄酒學院專家，推出名為「達美擁」品牌的葡萄酒，讓西藏葡萄酒第一次真正走向市場、實現商品化。

二○二六年三月，德國杜塞爾多夫葡萄酒與烈酒貿易展覽會上，西藏芒康縣藏東珍寶酒業有限公司總經理曲措帶著「達美擁」葡萄酒亮相，被世界各地參展商品鑒認可。

曾外出務工的曲措於二○一四年回到家鄉芒康縣納西民族鄉，同哥哥洛松次仁管理自家的葡萄酒莊。二○一六年她牽頭推行「企業+協會+基地+農戶」模式，帶動芒康縣三鄉民眾種植釀酒葡萄一千多畝，並通過三方協議保障收購、提供技術協助，讓農戶收入實現翻倍。

從達美擁雪山到萊茵河畔，她們在展示自身特色同時，也看清與優秀同行差距。「高原葡萄酒走向世界，還有很多事要做。更深入瞭解腳下土地，從種好每一棵葡萄樹開始把控源頭品質，打磨釀造工藝…」曲措信心滿滿。

芒康縣正積極申報創建現代農業產業園與葡萄產業集群項目，為企業在種植基地建設、酒廠升級改造、科研技術攻關等方面提供堅實支撐。目前芒康縣葡萄種植面積達三二五一畝，培育起六家葡萄酒釀造龍頭企業，帶動當地自釀工藝的作坊八十餘戶，戶均增收超八千元（人民幣，下同）。二○二五年，全縣葡萄酒產量二千一百八十噸，產值達一點三一億元。

西藏 葡萄酒

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