珠海—宿務 國際貨運航線開通

二十九日十九時十分，一架京東航空B七三七-八百全貨機從珠海金灣機場起飛，直飛菲律賓宿務，標誌著珠海—宿務國際貨運航線正式開通。該航線主要承運跨境電商貨物，初期計畫每周運行二班。

中新社報導，據瞭解，此次開通的珠海至宿務貨運航線，是珠海金灣機場繼開通印度德里、菲律賓克拉克航線後，在國際貨運網絡布局上的又一次重要延伸。

宿務是菲律賓第二大城市，也是維薩亞斯群島的經濟中心和重要商貿樞紐。此前，珠海金灣機場已在呂宋島的克拉克開通貨運航線，宿務航線的開通將服務範圍從菲律賓北部延伸至中部群島，實現對菲律賓主要經濟區域和電商消費市場的全面覆蓋。

隨著克拉克與宿務兩條航線協同運作，珠海金灣機場已形成「德里主幹+菲律賓雙點高頻」的國際貨運網絡格局，每周國際全貨機航班達十二班，正加速構建輻射東南亞的四小時航空物流圈。

珠海交通控股集團有限公司旗下的珠海機場空港國際智慧物流公司總經理薛淑婷介紹，菲律賓是東南亞電商增長最快的市場之一，二○二五年電商市場規模突破二百億美元。珠海金灣機場此次航線擴容，旨在服務一帶一路倡議和大灣區企業拓展海外市場的需求，將為大灣區企業提供「當日發貨、次日達菲」的時效保障，高頻次、高密度的航線網絡將有效降低企業物流成本，提升競爭力。

隨著航線加密，珠海機場四月起月均國際貨量預計突破二千噸，至今年八月底累計有望突破一點五萬噸，將為機場正式口岸開放奠定堅實基礎。