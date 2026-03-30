青睞A股？中東QFII持有A股數排名暫列第一

Wind數據顯示，截至27日收盤，700餘家公司披露2025年年報，其中118家公司的前十大流通股東名單中出現QFII（合格境外投資者）身影，而阿布達比投資局持股數暫列第一。截至2025年第4季末，阿布達比投資局、科威特政府投資局等兩大中東QFII均呈現增持趨勢。

截至去年底，數據顯示，持股數量超過5,000萬股的機構有4家，分別是阿布達比投資局、瑞士聯合銀行集團、摩根士丹利、高盛集團等。其中，阿布達比投資局持股數量較上期增加超過8%，持股市值較上期增加34%以上。

值得注意的是，上市公司前十大流通股東名單2家中東QFII機構持股均現增持：阿布達比投資局持股數量較上期增加超過8%，持股市值較上期增加34%以上；科威特政府投資局持股數量較上期增加超過55%，持股市值較上期增加40%以上。

其中，阿布達比投資局持股數量暫列首位，達到0.93億股，持股市值合計人民幣17.72億元。該機構持有科達利、涪陵榨菜、寶豐能源、鐵建重工及北新建材的流通股份，其中寶豐能源、北新建材及科達利獲持股市值均超過2.5億元。顯示中東資金在A股布局增加。

中金公司研究部海外策略首席分析師劉剛表示，近年來中東主權基金在中國市場的參與度明顯提升。他分析稱，中東資金主要布局三賽道：一是新能源產業鏈，包括具備全球競爭力的太陽能光電、鋰電等龍頭企業；二是高端製造板塊；三是科技賽道，包括AI基礎設施、應用及硬科技領域等。

從投資領域看，這118家公司集中分布於醫藥生物、機械設備、電子、電力設備等行業，其中醫藥生物行業共計14家，機械設備、電子行業各有13家。意味QFII的投資風格有傾向於新興產業的趨勢。

截至2025年第4季末，QFII持股數量居前的行業有基礎化工、醫藥生物、電力設備行業，均不低於5,000萬股，國防軍工、石油石化、輕工製造及電力設備等行業持股數量較上期增幅均超過100%。其中，電子行業13家公司獲QFII持股市值超過人民幣24億元，持股市值暫列行業首位，持股市值較上期增加超過20%，電子行業指數2025年全年漲幅接近48%，位居申萬一級行業第3位。