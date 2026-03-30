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卡位AI記憶體賽道！陸企業SSD大廠將登陸A股

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸記憶體產品供應商大普微將在4月3日啓動申購，其為大陸國內極少數具備數據中心企業級「主控晶片＋固件算法＋模組」全棧自研能力且實現批量出貨的半導體存儲產品提供商。圖取自大普微官網
大陸記憶體產品供應商大普微將在4月3日啓動申購，其為大陸國內極少數具備數據中心企業級「主控晶片＋固件算法＋模組」全棧自研能力且實現批量出貨的半導體存儲產品提供商。圖取自大普微官網

大陸記憶體產品供應商大普微將在4月3日啟動申購，其為大陸國內極少數具備數據中心企業級「主控晶片＋固件算法＋模組」全棧自研能力且實現批量出貨的半導體存儲產品提供商。該公司已通過輝達、xAI兩家全球AI頭部前沿公司測試導入，後續有望逐步放量。登陸A股顯示陸企積極卡位AI記憶體賽道。

證券時報報導，本次IPO，大普微擬募資人民幣18.78億元。分別投向下一代主控晶片及企業級SSD（固態硬盤）研發及產業化項目、企業級SSD模組量產測試基地項目以及補充流動資金。

目前AI記憶體需求加速企業級SSD市場增長，大陸市場發展潛力雖然很突出，但大陸國產品牌市佔率整體仍偏低。特別是企業級SSD作為數據中心服務器產業鏈中的重要環節之一，在大陸國家高度重視自主可控、數據安全和關鍵信息基礎設施安全的背景下，急需具備自主可控能力的本土廠商脫穎而出。不僅涉及供應鏈的安全，亦是推動大陸半導體產業發展的關鍵因素。

據招股書顯示，從收入結構看，企業級SSD產品銷售業務收入在大普微公司營收佔比為99.77%，為公司第一大業務。另據IDC數據，最近三年大陸國內企業級SSD市場中，大普微佔有率穩居市場前列，國際廠商仍佔據主導地位。

大普微已覆蓋的下游客戶和最終使用方包括：Google、字節跳動、騰訊、阿里巴巴、京東、百度、美團、快手、DeepSeek、小紅書、滴滴等國內外頭部互聯網、雲計算和AI企業，新華三、超聚變、中興、華鯤振宇、聯想等國內頭部服務器廠商，中國電信、中國移動、中國聯通等三大通信運營商，金融、電力及其他行業知名企業。

2022年至2024年，大普微三年累計研發費用為7.37億元，佔累計營業收入的36.15%。財務數據顯示，2023年至2025年前三季，大普微分別實現營業收入人民幣5.19億元、9.62億元和12.64億元。2025年度，大普微預計實現營業收入約20.5億元至23.5億元，年增幅約為113.06%至144.24%。

不過，據新浪財經報導，大普微在財務上面臨挑戰，比如近一期完整會計年度內，公司營業收入年增137.87%，淨利潤年減152.17%，呈現增收不增利格局；經營活動淨現金流年減56.93%，呈現營收與現金流背離。另外，公司毛利率為3.51%，低於行業均值23.4%等問題也備受注意。

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