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陸人形機器人拼量產！首條萬台級別自動化產線啟用

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸首條年產能達萬台級別的人形機器人自動化生產線29日在廣東啓用，標誌著大陸相關產業率先邁入大規模量產新階段。圖為此前小米宣布其人形機器人已進入汽車工廠「實習」。（取材自小米技術官方公眾號）
大陸首條年產能達萬台級別的人形機器人自動化生產線29日在廣東啓用，標誌著大陸相關產業率先邁入大規模量產新階段。圖為此前小米宣布其人形機器人已進入汽車工廠「實習」。（取材自小米技術官方公眾號）

大陸首條年產能達萬台級別的人形機器人自動化生產線29日在廣東啟用，標誌著大陸相關產業率先邁入大規模量產新階段；智元機器人聯合創始人、總裁兼CTO彭志輝（稚暉君）30日在智元第1萬台通用巨身機器人量產下線活動儀式上表示，2026年通用具身機器人將加速進入規模化落地的階段。

人民財訊報導，由東方精工與樂聚機器人聯合打造大陸首條年產能達萬台級別的人形機器人自動化生產線，29日在廣東正式啟用，標誌著大陸相關產業率先邁入大規模量產新階段，據悉該產線能實現每30分鐘就有一台人形機器人下線。

「規模化並非看能否做一些動作，而是看能否在工廠裡連續24小時幹活」彭志輝表示，智元機器人下一步目標是從工業場景走向商業閉環，從單一的場景走向真正的通用智能。

公開資料顯示，智元旗下人形機器人產品主要包括靈犀、遠徵和精靈三個系列，前面兩個系列為雙足設計，精靈系列採用輪式設計。智元機器人第1萬台產品日前正式下線，距離第5,000台下線僅耗時一季的時間。有觀點認為，智元率先宣布1萬台人形機器人下線，背後是整個中國人形機器人產業的量產提速。

彭志輝說，如果說1萬台是規模化的起點，那麼智元的下一個目標就是真正的部署態大規模全面落地。未來機器人會像手機一樣普及，每一台機器人都成為人類最得力的物理夥伴。

宇樹科技創始人、CEO王興興29日在2026中國網絡媒體論壇開幕式現場表示，去年保守估計，機器人行業平均有50%到100%的增長。他提出具身智能「GPT時刻」構想（即機器人進入陌生場景後，能通過語音指令完成80%至90%的任務），他預計該場景有望在兩到三年內實現，今明兩年相關技術將迎來重大突破。

此前，包括智元、小鵬汽車、優必選、眾擎等都官宣了2026年量產的計劃，其中優必選CEO周劍於2025年底對外披露，2026年產能計劃提升至1萬台。小鵬汽車則於2月下旬官宣在廣州布局人形機器人全鏈條量產基地，推動IRON機器人的量產。

廣東 大陸 人形機器人

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