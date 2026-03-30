快訊

vivo X300 Ultra最強創作神器登台！雙2億畫素鏡頭＋外接鏡頭 拍演唱會、生態攝影超輕鬆

台鐵七堵調車場爆電聯車相撞 多節車廂出軌、1員工受傷

西班牙防長：對涉及伊朗戰事美國飛機 關閉領空

聽新聞
0:00 / 0:00

上海中古屋單日成交量創5年新高 是否回暖待觀察

中央社／ 台北30日電
中國房市疲軟下，上海市3月下旬的中古屋（含商用）成交量似有回升，28日的單日成交量為1585戶，創近5年來新高。中國業界分析，這應與上海官方2月下旬大幅放寬購房門檻有關，但仍以改善居住需求為主，整體上只是回歸「房住不炒」的格局，是否真正回暖仍待觀察。新華社資料照片
中國房市疲軟下，上海市3月下旬的中古屋（含商用）成交量似有回升，28日的單日成交量為1585戶，創近5年來新高。中國業界分析，這應與上海官方2月下旬大幅放寬購房門檻有關，但仍以改善居住需求為主，整體上只是回歸「房住不炒」的格局，是否真正回暖仍待觀察。新華社資料照片

中國房市疲軟下，上海市3月下旬的中古屋（含商用）成交量似有回升，28日的單日成交量為1585戶，創近5年來新高。中國業界分析，這應與上海官方2月下旬大幅放寬購房門檻有關，但仍以改善居住需求為主，整體上只是回歸「房住不炒」的格局，是否真正回暖仍待觀察。

澎湃新聞報導，根據就業機構「安居客上海」監測數據顯示，上海中古屋（含商用）28日的單日成交量攀升到1585戶，不但創今年新高，更打破2025年3月15日1473戶的上次新高，創下近5年來新高。

根據報導，若統計3月1至28日數據，上海的中古屋成交量累計為2萬7733戶，也較去年同期增加8%；若以週為單位統計，中古屋成交量也續創新高。

中國房地產研究機構「58安居客研究院」院長張波預測，3月全月上海中古屋成交量可望挑戰3萬戶，直追2021年同期的水準，使「月成交3萬戶」成為上海房市能否回暖的指標。

綜合證券時報等媒體報導，有上海房地產業界人士分析，上海市官方今年2月25日推出、被稱為「滬七條」的活絡房市新措施，大幅放寬了購房限制，特別是大舉降低了非本地籍家庭的購屋門檻，且放寬部分購屋者的稅賦規定，加上官方對頭期款等貸款條件的放寬，是上海中古屋成交增溫的主因。

至於是否斷定上海房市自此回暖，業界人士認為，儘管中古屋成交量上升，但目前觀察，這波中古屋交易仍以改善居住需求為主，整體上仍是回歸「房住不炒」的格局，是否真正回暖仍需要觀察。

房市 上海 成交量

延伸閱讀

房市疲軟及借款槓桿比升高 信評：信義房屋評等展望調整至「負向」

中科另類效應？台中市「一人宅」年增率居六都之冠

第二戶貸款放寬 市場人士：央行轉向維穩房市

相關新聞

青睞A股？中東QFII持有A股數排名暫列第一

Wind數據顯示，截至27日收盤，700餘家公司披露2025年年報，其中118家公司的前十大流通股東名單中出現QFII（合格境外投資者）身影，而阿布達比投資局持股數暫列第一。截至2025年第4季末，阿布達比投資局、科威特政府投資局等兩大中東QFII均呈現增持趨勢。

陸大幅調升QDII境外投資額度 擴大對外投資空間

大陸上調合格境內機構投資者（QDII）境外投資額度，創2021年來最大增幅。分析指，此舉在推進金融開放並滿足境內機構海外投資需求的同時，也於全球市場不確定性升高之際擴大對外投資空間。

上海中古屋單日成交量創5年新高 是否回暖待觀察

中國房市疲軟下，上海市3月下旬的中古屋（含商用）成交量似有回升，28日的單日成交量為1585戶，創近5年來新高。中國業界...

卡位AI記憶體賽道！陸企業SSD大廠將登陸A股

大陸記憶體產品供應商大普微將在4月3日啟動申購，其為大陸國內極少數具備數據中心企業級「主控晶片＋固件算法＋模組」全棧自研能力且實現批量出貨的半導體存儲產品提供商。該公司已通過輝達、xAI兩家全球AI頭部前沿公司測試導入，後續有望逐步放量。登陸A股顯示陸企積極卡位AI記憶體賽道。

陸人形機器人拼量產！首條萬台級別自動化產線啟用

大陸首條年產能達萬台級別的人形機器人自動化生產線29日在廣東啟用，標誌著大陸相關產業率先邁入大規模量產新階段；智元機器人聯合創始人、總裁兼CTO彭志輝（稚暉君）30日在智元第1萬台通用巨身機器人量產下線活動儀式上表示，2026年通用具身機器人將加速進入規模化落地的階段。

大陸在成品油出口限制下仍向菲律賓、越南運送燃料

據彭博社報導，儘管中國本月初實施了出口限制，但上周末仍向東南亞多個能源短缺國家出口柴油等燃料。包括近期與中國大陸有主權糾紛的菲律賓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。