快訊

規模不小！力積電內部人轉讓持股引關注 市場解讀為資產配置

驚悚畫面！20歲男大生騎車遭貨車迎面撞飛 送醫不治

遭飛彈攻擊...以色列最大煉油廠起火 竄出濃濃黑煙

聽新聞
0:00 / 0:00

去年初爆紅以來最久故障！DeepSeek當機逾7個小時 未說明故障原因

中央社／ 北京30日綜合外電報導
中國熱門人工智慧（AI）聊天機器人DeepSeek今天發生長達7個多小時的故障，是其旗艦模型R1和V3去年初爆紅以來持續最久的1次故障。路透
中國熱門人工智慧（AI）聊天機器人DeepSeek今天發生長達7個多小時的故障，是其旗艦模型R1和V3去年初爆紅以來持續最久的1次故障。路透

中國熱門人工智慧（AI）聊天機器人DeepSeek今天發生長達7個多小時的故障，是其旗艦模型R1和V3去年初爆紅以來持續最久的1次故障。

路透社報導，根據DeepSeek的狀態網站標示，這款聊天機器人從今天凌晨開始呈現「重大故障」，直到上午10時33分才顯示故障排除，總計持續7小時13分。

依據公司準則，DeepSeek未說明這次故障原因。通常造成這類事件的因素廣泛，從伺服器故障到聊天機器人更新後出現程式錯誤。

DeepSeek的資料顯示，這款AI工具去年1月底最火紅時，其應用程式介面（API）服務曾連續數日長達整天中斷。API主要是軟體開發人員用於將聊天機器人與客製化應用程式（app）整合。

不過，根據DeepSeek狀態網站的資料，在今天之前，其讓一般使用者可直接提問的網頁版從未出現過超過2小時的大當機。

全球AI業界都在引頸期盼DeepSeek的新一代模型推出，但這家新創公司至今未提供任何時間表。

模型 人工智慧 聊天機器人 DeepSeek

延伸閱讀

崩了？DeepSeek出現長時間大規模異常 仍未恢復

崩了？DeepSeek出現長時間大規模異常 仍未恢復

AI聊天機器人耍詭計 研究：無視人類指令案例攀升

AI聊天機器人耍詭計 研究：無視人類指令案例攀升

相關新聞

青睞A股？中東QFII持有A股數排名暫列第一

Wind數據顯示，截至27日收盤，700餘家公司披露2025年年報，其中118家公司的前十大流通股東名單中出現QFII（合格境外投資者）身影，而阿布達比投資局持股數暫列第一。截至2025年第4季末，阿布達比投資局、科威特政府投資局等兩大中東QFII均呈現增持趨勢。

卡位AI記憶體賽道！陸企業SSD大廠將登陸A股

大陸記憶體產品供應商大普微將在4月3日啟動申購，其為大陸國內極少數具備數據中心企業級「主控晶片＋固件算法＋模組」全棧自研能力且實現批量出貨的半導體存儲產品提供商。該公司已通過輝達、xAI兩家全球AI頭部前沿公司測試導入，後續有望逐步放量。登陸A股顯示陸企積極卡位AI記憶體賽道。

陸人形機器人拼量產！首條萬台級別自動化產線啟用

大陸首條年產能達萬台級別的人形機器人自動化生產線29日在廣東啟用，標誌著大陸相關產業率先邁入大規模量產新階段；智元機器人聯合創始人、總裁兼CTO彭志輝（稚暉君）30日在智元第1萬台通用巨身機器人量產下線活動儀式上表示，2026年通用具身機器人將加速進入規模化落地的階段。

大陸在成品油出口限制下仍向菲律賓、越南運送燃料

據彭博社報導，儘管中國本月初實施了出口限制，但上周末仍向東南亞多個能源短缺國家出口柴油等燃料。包括近期與中國大陸有主權糾紛的菲律賓。

大陸上調境外投資額度 增幅為2021年以來最大

中國大陸將機構投資者可購買境外證券的額度上限大幅上調至2021年以來的最高水準，旨在推動金融開放，滿足中國境內日益增長的海外投資需求。

伊朗導彈攻擊以色列 陸中化旗下化工廠遭殃…公司：尚未清楚受損程度

以色列南部一座化工廠據報遭伊朗導彈或碎片襲擊，化工廠屬於先正達集團（Syngenta Group）旗下一家農藥生產商，而先正達的母公司為中國央企中化控股（Sinochem）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。