去年初爆紅以來最久故障！DeepSeek當機逾7個小時 未說明故障原因

中國熱門人工智慧（AI）聊天機器人DeepSeek今天發生長達7個多小時的故障，是其旗艦模型R1和V3去年初爆紅以來持續最久的1次故障。

路透社報導，根據DeepSeek的狀態網站標示，這款聊天機器人從今天凌晨開始呈現「重大故障」，直到上午10時33分才顯示故障排除，總計持續7小時13分。

依據公司準則，DeepSeek未說明這次故障原因。通常造成這類事件的因素廣泛，從伺服器故障到聊天機器人更新後出現程式錯誤。

DeepSeek的資料顯示，這款AI工具去年1月底最火紅時，其應用程式介面（API）服務曾連續數日長達整天中斷。API主要是軟體開發人員用於將聊天機器人與客製化應用程式（app）整合。

不過，根據DeepSeek狀態網站的資料，在今天之前，其讓一般使用者可直接提問的網頁版從未出現過超過2小時的大當機。

全球AI業界都在引頸期盼DeepSeek的新一代模型推出，但這家新創公司至今未提供任何時間表。