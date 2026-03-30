快訊

伊朗證實革命衛隊海軍司令傷重不治 誓言不徹底消滅敵軍不罷休

外媒爆伊朗金庫藏亞洲！開戰後石油收入翻倍 油輪通行荷莫茲內幕見光

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸在成品油出口限制下仍向菲律賓、越南運送燃料

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸駐菲律賓大使館。（大陸駐菲律賓大使館官網）
中國大陸駐菲律賓大使館。（大陸駐菲律賓大使館官網）

據彭博社報導，儘管中國本月初實施了出口限制，但上周末仍向東南亞多個能源短缺國家出口柴油等燃料。包括近期與中國大陸有主權糾紛的菲律賓

報道指，亞洲新興經濟體是受中東戰爭衝擊最嚴重的地區之一，包括菲律賓在內的一些國家已稱，將在能源供應緊張之際向區域內其他國家尋求幫助。

根據彭博社彙編的船舶追蹤數據顯示，丁亨36號和歐肯特軒號油輪在周末向菲律賓運送了超過26萬桶柴油。同期，大洋號向越南運送了約10萬桶餾分燃料（Distillate Fuel），可能有助於緩解包括柴油在內的石油產品短缺。

菲律賓周日（29日）稱，正準備接收首批柴油，作為石油外交努力的一部分。菲律賓目前正應對因燃料短缺引發的國家緊急狀態。菲律賓官員並未透露具體供應方，但中國大陸本月一直是主要的柴油供應來源，佔馬尼拉每日15.8萬桶進口量的一半以上。

本月初中國暫停柴油、汽油和航空燃料出口，被認為可能加劇區域燃料短缺，進一步推高部分東南亞國家的能源價格。中國是亞洲最重要的燃料出口國之一。

大陸外交部發言人林劍19日在例行記者會上說，中東局勢衝擊全球能源安全，相關國家應立即停止軍事行動，防止區域動盪對全球經濟發展造成更大影響。中方願與東南亞國家加強協調配合，共同因應能源安全問題。

此前，菲律賓能源部長加林（Sharon Garin）3月17日曾與中國大陸駐菲律賓大使會面，討論能源合作。菲律賓農業部長勞雷爾（Francisco Tiu Laurel）星期三（18日）也說，儘管中東戰爭對全球供應構成風險，但中國已向菲律賓保證，不會限制對菲化肥出口。

另據彭博社報導，龐大的化肥產業使中國成為化肥領域中的「歐派克」（OPEC）。中國生產約佔全球44%的磷、30%的氮，如果中國選擇加以利用，這在未來幾十年可能會成為一個強大的地緣政治工具。

菲律賓 柴油 中國

延伸閱讀

石油危機曝脆弱性 學者：越南核能、綠色運輸轉捩點

美打伊朗引發能源危機 學者：中藉機拉抬形象 聲援東南亞燃料危機

傳美放行俄羅斯油輪赴古巴 能源危機暫獲喘息

美國因伊朗戰爭「自毀聲譽」 中國危機中受惠成東南亞大救星？

相關新聞

大陸在成品油出口限制下仍向菲律賓、越南運送燃料

據彭博社報導，儘管中國本月初實施了出口限制，但上周末仍向東南亞多個能源短缺國家出口柴油等燃料。包括近期與中國大陸有主權糾紛的菲律賓。

大陸上調境外投資額度 增幅為2021年以來最大

中國大陸將機構投資者可購買境外證券的額度上限大幅上調至2021年以來的最高水準，旨在推動金融開放，滿足中國境內日益增長的海外投資需求。

伊朗導彈攻擊以色列 陸中化旗下化工廠遭殃…公司：尚未清楚受損程度

以色列南部一座化工廠據報遭伊朗導彈或碎片襲擊，化工廠屬於先正達集團（Syngenta Group）旗下一家農藥生產商，而先正達的母公司為中國央企中化控股（Sinochem）。

封關首秀！消博會下月13日海南舉辦 國際展品增20%

大陸商務部副部長盛秋平30日宣布，第六屆中國國際消費品博覽會將於4月13日至18日在海南省舉辦，本屆消博會既是中國重大展會的首展，也是海南自貿港封關運作以後的首秀。

中關村論壇閉幕 「通通3.0」跨越式升級 可識別人類情緒

2026中關村論壇29日閉幕，當天發布21項重大科技成果，其中，每年都會驚艷亮相中關村論壇年會的全球首個通用智能人「通通」，今年升級到3.0版本，在空間智能、認知智能與社交智能維度實現跨越式升級，更加具備類似人類的思考與成長能力，為通用智能人走向開放世界、賦能現實場景奠定堅實基礎。

宇樹科技王興興：下月北京馬拉松 機器人將跑贏人類

在29日的2026中國網絡媒體論壇現場，宇樹科技創始人王興興預測，「下個月北京的機器人馬拉松，可能很多機器人會跑得比人快，半馬可以跑到一小時以內」；他還表示，具身智能的「GPT時刻」，即讓機器人在陌生場景、下語音指令，能完成80到90%任務，大概還需要兩到三年時間，不過今年或明年一定會有非常大的技術進步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。