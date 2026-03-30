加強整治「內捲」！陸貫徹反不正當競爭法 擬推動域外執法

中國為改善營商環境，正加強整治「內捲」，並推動全國統一大市場。中國市場監管總局近日發布有關進一步貫徹實施「反不當競爭法」的通知，其中表示正在探索反不正當競爭域外執法。

中國的反不正當競爭法在去年修訂並於2025年10月15日實施。

根據新京報，市場監管總局近日發布的通知中，表示準確把握貫徹實施反不正當競爭法的工作重點包括：一、健全反不正當競爭工作機制。二、綜合整治「內捲式」競爭。三、防治大型企業等經營者拖欠中小企業帳款。四、強化網路不正當競爭行為監管。五、制止典型不正當競爭行為。六、加強商業秘密保護。七、探索反不正當競爭域外執法。

「通知」表示，要著力防治平台經濟、太陽能、鋰電池、新能源汽車等重點行業和領域的內捲式競爭（無效益的過度競爭）。

被點名必須依法查處的手法有：平台企業無正當理由，利用搜索排名、經營評價、算法控制、限制流量、下架商品、增加費用、拖欠帳期、中止交易、內部懲戒等手段，或在補貼、優惠、紅包、折扣、促銷等活動中，強制或者變相強制平台內經營者以低於成本的價格銷售商品，擾亂市場競爭秩序。防止平台經營者借審核管理不當干預平台內經營者的自主經營權。

「通知」並說，正探索推動該法律規則的域外適用，對在境外實施的虛假宣傳、網路不正當競爭、商業詆毀、侵犯商業秘密等不正當競爭行為，擾亂境內市場競爭秩序，損害境內經營者或者消費者合法權益的，堅決予以打擊，保障中國產業鏈供應鏈安全，維護國家和企業利益。

「通知」說，加快建設專門的涉外執法人才隊伍，支持有條件的地方展開試點。主動加強與相關國際組織、區域組織、國家的常態化溝通和項目協同，推動建立機制化合作管道。