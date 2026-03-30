群核科技透過港交所上市聆訊 「杭州六小龍」首家

據21世紀經濟報導，3月29日，根據港交所揭露的資料顯示，空間智慧企業群核科技（Manycore Tech Inc.）已更新聆訊後資料集，標誌著該公司順利透過港交所上市聆訊，港股IPO進程邁入最終衝刺階段。

若順利完成掛牌，群核科技可望成為全球空間智慧第一股。同時，該公司也是近期備受市場關注的「杭州六小龍」中首家完成IPO里程碑的科技企業。

「杭州六小龍」指總部位於杭州、聚焦前沿科技領域的六家創新企業，包括深度求索（DeepSeek）、遊戲科學、宇樹科技、雲深處科技、強腦科技和群核科技。

「杭州六小龍」中目前已有4家企業衝刺IPO。其中，以四足機器人和人形機器人聞名的宇樹科技，其科創板IPO申請已於3月20日獲得上交所受理，擬融資金額為42.02億元，正式衝刺A股人形機器人第一股；非侵入式腦機接口龍頭強腦科技（Brai nCo）在今年1月完成約人民幣20億元的巨額融資後，據消息稱，其已向港交所秘密提交IPO申請；而四足機器人企業雲深處科技也已披露IPO輔導進程，計劃在2026年4月-2026年6月完成IPO輔導。此外，深度求索與遊戲科學目前尚未披露明確的上市計劃。

在財務表現方面，群核科技在2025年迎來了業績轉折點。據招股書數據顯示，該公司2025年營收約人民幣8.29億元，毛利率攀升至82.2%。淨利達5,712.7萬元，實現從虧損到獲利的跨越。

聆訊後資料集顯示，群核科技此IPO募集所得資金淨額將主要用於實施國際擴張策略、增強現有產品功能、支持國內銷售及市場推廣活動，以及投資核心技術與基礎設施。