快訊

道歉了！房仲男掌摑工讀生臉書道歉未現身 幸福家總經理三度鞠躬

中職／「清明限定」被酸爆！李珠珢落淚風波火速加場 4月應援變5天

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

聽新聞
0:00 / 0:00

群核科技透過港交所上市聆訊 「杭州六小龍」首家

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
「杭州六小龍」之一的群核科技透過港交所上市聆訊。（圖／取自智東西公眾號）
「杭州六小龍」之一的群核科技透過港交所上市聆訊。（圖／取自智東西公眾號）

據21世紀經濟報導，3月29日，根據港交所揭露的資料顯示，空間智慧企業群核科技（Manycore Tech Inc.）已更新聆訊後資料集，標誌著該公司順利透過港交所上市聆訊，港股IPO進程邁入最終衝刺階段。

若順利完成掛牌，群核科技可望成為全球空間智慧第一股。同時，該公司也是近期備受市場關注的「杭州六小龍」中首家完成IPO里程碑的科技企業。

「杭州六小龍」指總部位於杭州、聚焦前沿科技領域的六家創新企業，包括深度求索（DeepSeek）、遊戲科學、宇樹科技、雲深處科技、強腦科技和群核科技。

「杭州六小龍」中目前已有4家企業衝刺IPO。其中，以四足機器人和人形機器人聞名的宇樹科技，其科創板IPO申請已於3月20日獲得上交所受理，擬融資金額為42.02億元，正式衝刺A股人形機器人第一股；非侵入式腦機接口龍頭強腦科技（Brai nCo）在今年1月完成約人民幣20億元的巨額融資後，據消息稱，其已向港交所秘密提交IPO申請；而四足機器人企業雲深處科技也已披露IPO輔導進程，計劃在2026年4月-2026年6月完成IPO輔導。此外，深度求索與遊戲科學目前尚未披露明確的上市計劃。

在財務表現方面，群核科技在2025年迎來了業績轉折點。據招股書數據顯示，該公司2025年營收約人民幣8.29億元，毛利率攀升至82.2%。淨利達5,712.7萬元，實現從虧損到獲利的跨越。

聆訊後資料集顯示，群核科技此IPO募集所得資金淨額將主要用於實施國際擴張策略、增強現有產品功能、支持國內銷售及市場推廣活動，以及投資核心技術與基礎設施

機器人 港交所 基礎設施

延伸閱讀

安永舉辦「與櫃買有約」交流小聚 啟動創櫃板 Plus 新動能

PCB股H股掛牌正當紅 勝宏將赴香港掛牌跟進滬電

機器人光學雷達出貨飆增 禾賽、速騰聚創開始賺錢

兩岸快遞／陸成熟製程大擴張 兩年後全球市占衝42％

相關新聞

大陸上調境外投資額度 增幅為2021年以來最大

中國大陸將機構投資者可購買境外證券的額度上限大幅上調至2021年以來的最高水準，旨在推動金融開放，滿足中國境內日益增長的海外投資需求。

伊朗導彈攻擊以色列 陸中化旗下化工廠遭殃…公司：尚未清楚受損程度

以色列南部一座化工廠據報遭伊朗導彈或碎片襲擊，化工廠屬於先正達集團（Syngenta Group）旗下一家農藥生產商，而先正達的母公司為中國央企中化控股（Sinochem）。

封關首秀！消博會下月13日海南舉辦 國際展品增20%

大陸商務部副部長盛秋平30日宣布，第六屆中國國際消費品博覽會將於4月13日至18日在海南省舉辦，本屆消博會既是中國重大展會的首展，也是海南自貿港封關運作以後的首秀。

中關村論壇閉幕 「通通3.0」跨越式升級 可識別人類情緒

2026中關村論壇29日閉幕，當天發布21項重大科技成果，其中，每年都會驚艷亮相中關村論壇年會的全球首個通用智能人「通通」，今年升級到3.0版本，在空間智能、認知智能與社交智能維度實現跨越式升級，更加具備類似人類的思考與成長能力，為通用智能人走向開放世界、賦能現實場景奠定堅實基礎。

宇樹科技王興興：下月北京馬拉松 機器人將跑贏人類

在29日的2026中國網絡媒體論壇現場，宇樹科技創始人王興興預測，「下個月北京的機器人馬拉松，可能很多機器人會跑得比人快，半馬可以跑到一小時以內」；他還表示，具身智能的「GPT時刻」，即讓機器人在陌生場景、下語音指令，能完成80到90%任務，大概還需要兩到三年時間，不過今年或明年一定會有非常大的技術進步。

360集團周鴻禕：未來全球將誕生百億個「龍蝦」智能體

2026中關村論壇、2026中國科幻大會的「科幻與技術融合創新論壇」上，360集團創始人周鴻禕與科幻作家劉慈欣、中國科學院高能物理研究所研究員張雙南，現場熱聊起人工智能（AI）時代的新變化；周鴻禕認為，未來幾年，全球可能會出現百億個「龍蝦」智能體。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。