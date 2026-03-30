大陸上調境外投資額度 增幅為2021年以來最大

中國大陸將機構投資者可購買境外證券的額度上限大幅上調至2021年以來的最高水準，旨在推動金融開放，滿足中國境內日益增長的海外投資需求。

合格境內機構投資者（QDII）機制允許符合條件的境內機構投資者，在規定額度內投資海外資產。據大陸國家外匯管理局27日公布最新的QDII投資額度審批情況。截至3月底，累計核准額度達1,761.69億美元，相較2月底公布的1,708.69億美元新增53億美元。

彭博社指出，這不僅是自去年6月以來首次上調，也是自2021年以來最大的增幅，其彙編數據顯示，先前數年未見如此規模的增加。

彭博社報導，人民幣匯率和中國本地市場相對穩定，為北京放寬資本管制、擴大人民幣國際角色提供了更多政策空間。

渣打銀行全球研究部現任中國宏觀策略主管劉潔（Becky Liu）表示，這一趨勢基本上符合預期，因為中國長期以來一直計劃進一步開放資本帳戶，讓對外投資擁有更大靈活性。

但此次調整的時點和規模值得關注。在全球市場面臨巨大不確定性的情況下，中國選擇擴大境外投資額度，允許更多資本流出，而且本次新增額度甚至高於上一次分配規模。

她指出，更大的額度上限顯示，自中東戰爭爆發以來，中國並未面臨明顯資本外流壓力，甚至可能出現了資金流入。

大陸外匯管理局局長朱鶴新上周在活動上表示，中國短期內將發放新一批QDII的額度，以更好滿足境內居民證券投資需要。