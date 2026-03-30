封關首秀！消博會下月13日海南舉辦 國際展品增20%

大陸商務部副部長盛秋平30日宣布，第六屆中國國際消費品博覽會將於4月13日至18日在海南省舉辦，本屆消博會既是中國重大展會的首展，也是海南自貿港封關運作以後的首秀。

據香港文匯網報導，本屆消博會將有來自60多個國家和地區的超過3,400個品牌參展，參展國際展品佔比65%，較去年提升20%。主賓國加拿大將搭建400平方米的國家館，組織近40家加拿大企業參展。

盛秋平表示，瑞士、捷克、愛爾蘭等12個國家（地區）組織官方團參展，俄羅斯、保加利亞等國首次設立國家館。發揮全島辦展和自貿港封關政策優勢，今年博鰲健康展區有120家國際藥械企業參展；三亞遊艇展區的參展遊艇預計超200艘，國際品牌佔70%。將與消博會同步啟動「購在中國」國際消費季，持續打造「購在中國」品牌，不斷提升消博會的「國際範兒」。

盛秋平還說，消博會已成為高水平對外開放的「橋頭堡」。以展為橋、聯通內外，搭建國際化、專業化、市場化的多邊經貿合作平台，參展的世界500強企業和行業龍頭企業從第一屆的30家增加到第五屆的65家，五年來境內外採購商累計超過23萬人次。