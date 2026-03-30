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中國汽車業內捲惡果 廣汽首次全年虧損

中央社／ 台北30日電

中國汽車業近年面臨價格戰、傳統燃油車向新能源車轉型等挑戰。最新財報顯示，汽車巨頭廣汽集團業績連續兩年出現下滑，並首次出現虧損。2025年廣汽銷售約172萬輛車，但虧損達近人民幣88億元（約新台幣405億元）。

綜合風口財經等媒體報導，廣汽集團在27日發布2025年年報。

2025年，廣汽集團營收年減10.43%，降至956.62億元，經營情況由盈轉虧，錄得歸母凈虧損87.84億元。這是廣汽集團上市以來首次全年虧損。

銷量方面，廣汽集團全年汽車產銷為174.44萬輛和172.15萬輛，分別年減8.98%和14.06%。其中，新能源汽車銷量為43.36萬輛，年減4.64%。新能源汽車銷量占集團總銷量約25.19%，較上年上升約2.5個百分點。

廣汽集團在年報中解釋，從去年第2季起，自身汽車銷量持續提升，但受汽車行業競爭激烈、產業生態快速重構等因素影響，全年銷量未達預期。此外，為應對市場急劇變化，廣汽集團還調整加大了銷售投入。

財報稱，2025年，面對產業生態、需求結構、市場競爭等系統性挑戰，廣汽集團生產經營持續承壓。

有財經自媒體解讀，這份沉重的成績單背後，是2025年中國汽車市場的殘酷現實。電動化與智慧化的重構關鍵期，讓燃油車和新能源車的激烈搶攻市占率。價格戰從傳統燃油車蔓延到了新能源領域，超過40家中國車企在國內外市場瘋狂「內捲」（無效益的過度競爭），整個行業的盈利空間被嚴重擠壓。

當前，許多有規模的中國企業紛紛出海，因海外市場利潤較國內更高，廣汽集團也不例外。

根據財報，廣汽2025年汽車出口12.7萬輛、海外銷量增長67.6%。其中自主品牌銷售占比提升至約40%，自主品牌出口量首次突破10萬輛，增速達92.3%。除了規模持續攀升，海外市場毛利率達14.72%，成為「第2增長曲線」，在國內汽車市場競爭激烈，整體利潤承壓的當下做出較大貢獻。

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