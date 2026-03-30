宇樹科技王興興：下月北京馬拉松 機器人將跑贏人類

在29日的2026中國網絡媒體論壇現場，宇樹科技創始人王興興預測，「下個月北京的機器人馬拉松，可能很多機器人會跑得比人快，半馬可以跑到一小時以內」；他還表示，具身智能的「GPT時刻」，即讓機器人在陌生場景、下語音指令，能完成80到90%任務，大概還需要兩到三年時間，不過今年或明年一定會有非常大的技術進步。

央視新聞報導，王興興表示，宇樹科技人形機器人2025年登上總台春晚。「秧BOT」將人形機器人與中華傳統文化結合，不僅點燃全國民眾對人形機器人的熱情，更帶動整個機器人行業實現50%至100%的增長，意義非凡。

而在2026總台馬年春晚「武BOT」節目中，人形機器人更是將百餘項中國傳統功夫的精髓融入表演，節目海外曝光量超211億次，中國功夫與中國科技的融合驚艷全世界。

至於人形機器人的運動能力，王興興說，去年8月，宇樹科技參加在北京舉辦的2025世界人形機器人運動會，斬獲1500米、400米、4×100米接力及100米障礙賽多項冠軍，1500米成績已進入六分鐘區間。他預測，下個月在北京亦莊舉行的人形機器人半程馬拉松比賽，多家公司的人形機器人將「跑得比人快」，在半程馬拉松項目中跑進一小時。

據報導，王興興認為，當前機器人和具身智能尚未到達臨界點，但技術進步速度令人振奮，「最激動人心的不是現在的產品有多完善，而是每年都能看到巨大的技術進步。」

他表示，過去幾年從走路、跑步到跳舞、格鬥，再到全身遙操作及初步工廠落地應用，每年都保持快速進步。他個人定義具身智能的「GPT時刻」，是帶一台機器人到陌生場景，通過語音指令，機器人能完成80%至90%的任務。「我感覺大概還要兩到三年時間，可能很快，也可能慢一點」，但他認為今年或明年一定會有非常大的技術進步在等待眾人。

值得注意的是，解放日報提到，宇樹科技具身智慧體驗館亞洲首店將於5月底在上海靜安久光百貨開業，門市面積超100平方公尺，將打造沉浸式顧客體驗中心。另據了解，宇樹科技也在上海發表新品「全尺寸具身機器人H2」。機器人身高1.8公尺，具備31個關節自由度，搭載自研高性能運動控制演算法與通用大模型，將以沉浸式互動體驗，拉近科技與大眾的距離。