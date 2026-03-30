中關村論壇閉幕 「通通3.0」跨越式升級 可識別人類情緒

2026中關村論壇29日閉幕，當天發布21項重大科技成果，其中，每年都會驚艷亮相中關村論壇年會的全球首個通用智能人「通通」，今年升級到3.0版本，在空間智能、認知智能與社交智能維度實現跨越式升級，更加具備類似人類的思考與成長能力，為通用智能人走向開放世界、賦能現實場景奠定堅實基礎。

香港文匯報報導，中關村論壇閉幕當天發布的21項重大科技成果，包涵世界科技前沿、經濟主戰場、國家重大需求及人民生命健康領域四個方向。其中，最受關注的是北京通用人工智能研究院（簡稱「通研院」）正式發布的全球首個通用智能人「通通」3.0版本及具身智能核心引擎「通腦」。

據介紹，相較前代「通通」2.0，「通通」3.0在空間智能方面，能夠清晰區分3D虛擬具身空間與2D現實視頻流，實現對物理世界的精準感知與映射。認知智能方面，「通通」3.0具備複雜任務的自主規畫與任務管理能力，能夠動態響應環境變化並實時調整行動路徑。目前，他已經能在多輪對話中展現出連貫的價值觀和世界觀，不僅能準確理解對方情緒及意圖，更能遵循自身人格特質引導對話方向，實現「言行一致」。

此外，「通通」3.0還搬進了通研院同步打造的3D仿真虛擬世界「AI小鎮」，占地面積達1200萬平方米，有2000多類可交互的物體，以及多個身分各異的可交互智能體。北京通用人工智能研究院科研團隊表示，這個3D仿真虛擬世界，集成上百個精細建模的室內場景和完整的城市級戶外環境，為「通通」提供無限接近真實的「練習場」。

演示現場，「通通」接到為一隻寵物貓找主人的任務，和真實世界裡的人一樣，「通通」走在街道上，與遇到的智能體對話交流。通研院通用智能體中心工程師吳宇說，「AI小鎮」的物品位置突然變動，或外界開展對話，「通通」都能立刻推理決策，重新生成新任務與行動路徑。遇到多個待辦事項，「通通」還會根據任務的重要性並結合自身價值判斷，區分輕重緩急，全程無需人工干預。

同步亮相的，還有藉助「通通」進行數據訓練後自主研發、具身智能核心引擎通智大腦（「通腦」），通研院具身機器人中心主任黃思遠表示，「通腦」將「通通」的核心技術優勢遷移至多類型機器人中，通過構建統一的認知架構、通用數據採集與仿真訓練平台，賦予機器人持續學習、場景理解與複雜交互的能力，生成「舉一反三」的訓練數據。

黃思遠說，「通腦」將在多行業發揮巨大應用價值，包括可加速家庭服務、智能製造、醫療康養、教育陪伴等場景中機器人的泛化部署，推動「專用機器人」向「通用機器人」躍遷。