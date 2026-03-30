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陸國家市監總局：重拳整治直播電商行業亂象

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家市場監督管理總局局長羅文。（圖／取自國新網）
大陸國家市場監督管理總局局長羅文。（圖／取自國新網）

大陸國家市場監管總局黨組書記、局長羅文，上周在遼寧調研網路餐飲食品安全治理和直播電商行業亂象整治工作。他表示，要重拳整治直播電商行業亂象，對虛假行銷、假冒偽劣等突出問題始終保持高壓監管。

據界面新聞，羅文強調，要堅決貫徹中央紀委國家監委部署要求，深化市場監管領域群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，從嚴從實抓好網路餐飲食品安全治理各項工作，切實保障民眾「舌尖上的安全」；要重拳整治直播電商行業亂象，對虛假行銷、假冒偽劣等突出問題始終保持高壓監管態勢，以強有力的監管促進直播電商行業規範健康發展。

調研組隨機抽取大連市、瀋陽市的外賣商戶、直播間運營者、MCN機構，現場調研相關單位落實食品安全主體責任、履行合規經營義務等情況，以及屬地市場監管部門履職情況，對發現的問題進行督促整改。

電商 食品安全 餐飲

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