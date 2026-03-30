陸國家市監總局：重拳整治直播電商行業亂象

賴政府準備重啟核電，因應需求日增的電力。在大陸，核電廠穩定增建，風電、太陽能光電近年也異軍突起，大陸充沛的電源已被譽為「電力帝國」。最近在上海，還建成全球首個「海風直連」（風電）的海底數據中心，節能又環保，還是「算電協同」（統合算力設施與電力系統）的示範案例。

2026-03-30 09:00