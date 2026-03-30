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陸液氫航空發動機達標 完成「兆瓦級」首次測試

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸完成兆瓦級液氫燃料航空發動機整機性能測試，為首次達標。（圖／取自中國航發公眾號）
大陸完成兆瓦級液氫燃料航空發動機整機性能測試，為首次達標。（圖／取自中國航發公眾號）

中國航發公眾號29日報導，由中國航發動研所氫能動力團隊自主研製的AEP100液氫燃料渦槳發動機，已於25日完成地面點火與性能調試試驗，並達成大陸首次兆瓦級液氫燃料航空發動機整機性能達標。

官方表示，試驗期間發動機與液氫輸運系統各項指標正常，在不同工況下運行穩定，顯示已掌握液氫燃料航空渦輪動力關鍵技術，並完成技術可行性驗證，為後續工程化應用奠定基礎。

官方指出，液氫具備高能量密度與零碳排放特性，被視為航空業推動減碳的重要方向。未來相關技術可望優先應用於無人空中物流與支線航空，並逐步延伸至幹線航空。

此外，官方也提到，相關發展將帶動涵蓋綠氫製備、氫氣液化、低溫儲運及加注基礎設施等產業鏈，並促進高端裝備與新材料領域發展。

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