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陸豬價近8年新低 專家示警別擴產

聯合報／ 記者潘維庭／綜合報導
大陸豬肉價格達到近8年新低。圖為2024年2月，大陸四川成都海吉星市場、農產品中心批發市場內，民眾採購豬肉。中新社資料照
大陸豬肉價格達到近8年新低。圖為2024年2月，大陸四川成都海吉星市場、農產品中心批發市場內，民眾採購豬肉。中新社資料照

大陸豬肉價格達到近八年新低，專家表示近幾年規模化、產業集中度持續提升，提醒養殖戶避免盲目擴產賭行情，並須防止下半年可能出現的市場風險。

央視昨報導，大陸農業農村部最新監測資料顯示，三月第三周，全大陸卅個監測省分生豬價格全部下跌，生豬平均價格為每公斤十一點○五元（人民幣，單位下同），同比下跌百分之廿八，價格創二○一八年六月以來新低。

報導指，專家表示，春節後豬肉消費較節前通常下降百分之十五至廿。當前生豬價格周期正處於從強周期向弱周期轉變的過程中，市場供給維持較高水準。

中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員朱增勇表示，近幾年規模化水準和產業集中度持續提升，大型企業資金實力較強，抗虧損能力較中小養殖場戶更高，所以產能穩定性提升；其次近幾年能繁母豬的效率提升速度快，每頭母豬提供的斷奶仔豬數每年以○點七頭速度提升，即便能繁母豬的總量下降，但生產效率提升，市場供給仍維持較高水準。

朱增勇提到，大陸居民肉類消費，豬肉占肉類的消費比重從二○一八年的百分之六十二點一，降到了二○二五年的百分之五十七點八，像雞肉、牛羊肉等替代性肉製品，分流了一部分對豬肉的消費需求。

報導指，專家表示，短期內生豬價格將維持低位震盪，建議養殖場戶順時順勢出欄，避免盲目壓欄和二次育肥，另一方面最佳化養殖效率，避免盲目擴產賭行情，防止下半年可能出現的市場風險，農業農村部正加強發布市場預警資訊，調整生豬產能，促進供需均衡。

新華社也引述專家提醒，行業虧損期也容易是疫病高發期。養殖戶在困難時期通常會想方設法省錢，不管是防疫用藥還是養殖餵料，很可能沒有平常精細，但一旦感染疫病，養殖戶可能會虧損嚴重。

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