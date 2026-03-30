從投行看大陸／最新出口退稅新政解析

2026年1月1日執行的最新出口退稅政策將直接助益台商資金流現況。

2026年1月30日大陸財政部、稅務總局頒布《關於發布「出口業務增值稅和消費稅退（免）稅管理辦法」的公告》（稅務總局公告2026年第5號）、《關於出口業務增值稅和消費稅政策的公告》（財政部 稅務總局公告2026年第11號），出口退（免）稅新政自2026年1月1日起實施，影響層面極廣，值得台商注意。

1、適用範圍

財稅〔2012〕39號、稅務總局2012年第24號公告規定，出口退（免）稅適用範圍為出口貨物和加工修理修配勞務；此次的5號、11號公告則將適用範圍擴展為出口貨物、跨境銷售服務、無形資產。對從事服務貿易、技術出口跨境交易的台商而言，將帶來不同的稅務待遇和資金管理空間。

2、收匯時間要求

5號公告規定，出口業務應在報關出口之日的次年4月30日前完成收匯，較原政策延長15天。若未在規定期限內收匯，但符合《視同收匯原因及舉證材料清單》所列情形，只要留存《出口業務收匯情況表》及舉證文件後，便可視同收匯；若出口合同約定全部收匯最終日期，晚於報關出口日的次年4月30日，則應在合同約定期限內完成收匯，且不得晚於報關出口日起的36個月。

3、出口退（免）稅申報期限

財政部、稅務總局2020年第2號公告規定，未在規定期限內收匯或辦理不能收匯手續，在收匯或辦理不能收匯手續後，即可申報辦理出口退（免）稅，意味著出口退（免）稅申報未設置期限。

11號文規定，企業出口業務適用出口退（免）稅政策，應當收齊有關憑證，在報關出口日次月起，至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內，須按規定收匯並向主管稅務機關申報出口退（免）稅。未在上述期限內申報出口退（免）稅，可以在次年4月30日後至報關出口日起，36個月內的各增值稅納稅申報期內，收齊有關憑證與收匯文件，向主管稅務機關申報出口退（免）稅。

出口貨物未在上述規定的36個月期限內申報出口退（免）稅，須視同向大陸境內銷售貨物。36個月的期限按自然天數起算，而非按日曆月份整月計算，企業應以報關出口日為起點推算截止日期，避免因計算方式誤判而逾期。

4、外貿企業退稅方法

之前政策規定，外貿企業出口貨物適用免退稅辦法，出口免稅對應的進項稅額直接退還；出口退稅與企業內銷業務的增值稅納稅是完全隔離。

11號文規定，外貿企業直接將服務或自行研發的無形資產出口，適用免抵退稅辦法，打破了只有生產企業才能適用的慣例。外貿企業出口自產服務或自行研發無形資產時，對應的進項稅額不用直接退還，而是先用於抵減內銷業務產生的增值稅應納稅額，未抵減完的部分再予以退還。若企業既做外銷又做大陸境內銷售，免抵退稅可大幅減少當期實際繳納的增值稅，將明顯有助改善企業現金流。從資金使用效率角度看，等於將服務、無形資產的進項稅額進一步盤活。

台商須注意，2025年12月31日（含當日）前報關出口的貨物，仍按舊政策執行，不受36個月期限限制。自2026年1月1日起發生的出口業務，應在次年4月30日前完成收匯並申報退稅；若超過次年4月30日補充申報，必須先完成收匯並準備好銀行收匯憑證等資料，避免因超過36個月期限未申報而被視同內銷，產生稅務損失。

(本文發自上海，網址www.myChinaBusiness.com)