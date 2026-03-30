大陸科技四巨頭拚 AI 恐陷消耗戰

為抓住人工智慧（AI）相關需求，大陸科技巨頭正在對資料中心等加大設備投資。日媒指出，這些舉措也存在投資先行導致收益惡化的擔憂。隨著大陸AI服務競爭日趨激烈，AI領域逐漸演變成以四大巨頭為中心的消耗戰。

阿里巴巴執行長吳泳銘日前強調，AI在大陸普及速度之快，正在迅速滲透到所有產業。他提出，未來五年內將雲服務和AI相關業務的年銷售額提高至1,000億美元的目標。

日媒指出，要強化AI相關業務，這些科技巨頭必須加大投資來增強作為服務基礎的資料中心等。據美國高盛預測，阿里巴巴、騰訊、字節跳動、百度這四大網路企業的設備投資額2027年將達到840億美元，比2025年增加六成。

然而，如果為強化AI能力而不斷擴大基礎設施建設與技術研發投入，可能導致盈利惡化。騰訊雲業務在2025年度才剛剛實現營業盈利，阿里雲業務的利潤貢獻仍較為有限。分析認為，重點還是在於企業何時能夠證明AI正在推動可衡量的收入成長。