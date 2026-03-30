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大陸創新藥對外授權金額衝高

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸國家藥監局數據顯示，今年前三月，大陸創新藥對外授權交易總額超過600億美元（約新台幣1.9兆元），接近2025年全年的一半。機構稱，從全球來看，年初至今大陸國產創新藥BD（Business Development；商務拓展）項目數和披露金額的全球占比分別達20%和75%。

創新藥BD是藥企透過買賣、合作等方式，在全球範圍內整合創新藥資源、實現商業價值最大化的核心業務模式。主要方式有授權引進、合資新公司與對外授權，其中大陸創新藥對外授權成為近年主流趨勢。

大陸創新藥延續去年的火熱，今年以來，多項交易進行中：3月4日中國生物製藥與德琪醫藥同日官宣重磅BD，分別以15.3億美元及超11.8億美元總對價，將羅伐昔替尼（JAK/ROCK抑制劑）與ATG-201授權賽諾菲與優時比；信達生物2月8日與禮來戰略合作，前者將獲3.5億美元首付款、最高約85億美元的里程碑付款及銷售分成；石藥集團1月30日與阿斯利康簽訂授權協議，前者將獲12億美元預付款、35億美元里程碑付款、最高138億美元銷售里程碑付款及銷售提成。

據大陸國家藥監局，2025年全年批准創新藥76個，創歷史新高，創新藥對外授權交易總金額同樣創歷史新高，當年共達成157起對外授權交易事件，首付款達70億美元，總金額約1,357億美元，較2024年實現翻倍增長。

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