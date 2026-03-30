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機器人光學雷達出貨飆增 禾賽、速騰聚創開始賺錢

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸光學雷達巨頭禾賽科技與速騰聚創實現去年全年、單季獲利，代表該行業正式擺脫只燒錢不盈利的狀況。（禾賽官網）
大陸光學雷達巨頭禾賽科技與速騰聚創實現去年全年、單季獲利，代表該行業正式擺脫只燒錢不盈利的狀況。（禾賽官網）

大陸光學雷達巨頭禾賽科技與速騰聚創實現去年全年、單季獲利，代表該行業正式擺脫只燒錢不盈利的狀況。其中應用在機器人的業務倍速增長，成為未來第二增長曲線。兩大巨頭一方面聚焦已實現大規模商業化的應用場景，如割草機器人和物流AGV（自動導引車）；另一方面積極拓展具身智能等前沿科技方向。

禾賽科技2025年全年淨利潤達到人民幣4.36億元，成功轉虧為盈，成為全球首家全年盈利的光學雷達企業；速騰聚創在2025年第4季首次實現單季獲利，淨利潤達到人民幣1.04億元，其2025年全年仍虧損人民幣1.45億元，但已較2024年度收窄69.9%。

每日經濟新聞引數據顯示，2025年大陸乘用車前裝標配前向主光學雷達市場中，禾賽科技、速騰聚創、華為三家企業合計占據九成以上的市占率。

禾賽科技2025年光學雷達總出貨量超過162萬台‌，年增222.9%，首次突破百萬台大關，成為全球首個年產百萬級光學雷達的企業 。

出貨增長主要由兩大業務驅動，一是先進駕駛輔助系統（ADAS）光學雷達‌，出貨量‌超過138萬台‌，年增202.6%，是公司核心增長引擎，廣泛應用於理想、小米、長安等多款量產車型；二是機器人光學雷達‌：出貨量達‌23.9萬台‌，年增425.8%，在人形機器人（如宇樹科技春晚機器人）、無人物流車、割草機器人等領域領先布局 。

禾賽已將2026年出貨量指引上調至‌300萬至350萬台‌，並計劃將年產能提升至400萬台以上，以應對L3級自動駕駛和機器人產業爆發需求 。

2025年速騰聚創在機器人領域光學雷達銷量突破‌30.3萬台‌，年增11倍，單季最高銷量22.12萬台，首次超越車載業務比，成為全球機器人光學雷達銷量冠軍 。2026年公司預計機器人光學雷達銷量將達‌80～100萬台‌，割草機器人仍是核心場景，無人配送與人形機器人加速放量。

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