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華為新 AI 晶片昇騰 950PR 與 CUDA 相容性更高 字節、阿里捧場

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
外傳華為新款人工智慧（AI）晶片昇騰950PR客戶測試進展順利，包括字節跳動和阿里巴巴在內的科技巨頭計劃大量採購。（路透）
外傳華為新款人工智慧（AI）晶片昇騰950PR客戶測試進展順利，包括字節跳動和阿里巴巴在內的科技巨頭計劃大量採購。（路透）

外傳華為新款人工智慧（AI）晶片昇騰950PR的客戶測試進展順利，包括字節跳動和阿里巴巴在內的科技巨頭計劃大量採購。但訊息還未獲華為官方證實。如果該訊息為真，代表大陸國產AI晶片正從「可用」邁向「好用」，有望逐步替代輝達晶片。

華為的前代旗艦晶片（如昇騰910C）雖已獲得大部分國企採用，但民企大廠仍傾向使用輝達產品，主要考量軟體生態兼容性問題。

然而，路透引述知情人士透露，包括阿里在內的科技巨頭，這次更有意願使用華為新款950PR晶片，主因該晶片與輝達的CUDA軟體系統相容性更高，回應速度更快。

昇騰950PR的目標是成為輝達在訓練和推理工作負載場景下的直接替代品。

知情人士還透露，華為計劃今年出貨約75萬顆950PR晶片，樣品已於1月發送給客戶，預計下月開始量產，為下半年全面出貨奠定基礎。使用傳統DDR記憶體的950PR，售價約為人民幣5萬元；配備高速高頻寬記憶體（HBM）的高階版本售價則約為人民幣7萬元。

華為去年透露新款晶片時程：預計2026年第1季推出昇騰950PR晶片，第4季推出昇騰950DT，2027年第4季推出昇騰960晶片，2028年第4季推出昇騰970晶片。值得關注的是，950PR採取了華為自研低成本HBM。

有觀點推測，字節跳動和阿里巴巴的採購意向，源於兩方面考量：一方面，是對算力穩定性和自主可控的雙重考量。950PR的實際表現讓它們看到了可靠替代方案；另一方面，低成本HBM方案讓更多企業負擔得起高性能集群，同時兼容性優化減少了開發門檻。

不過，950PR相較輝達仍存在一些缺點，有博主稱，其600W的功耗是輝達H20的1.5倍，在能效比上仍有提升空間；在FP8／FP16算力以及記憶體頻寬上，與輝達H200相比仍存在差距。

昇騰950PR是華為繼2018年昇騰310、2019年昇騰910、2025年昇騰910C之後的新一代晶片。華為3月中旬在華為中國合作夥伴大會2026上，正式發布搭載全新950PR處理器的AI訓練推理加速卡Atlas350。

路透 字節跳動 人工智慧

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