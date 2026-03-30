陸多家中小銀行調利率 長短期利率倒掛浮現

近期大陸多家中小銀行啟動新一輪存款利率調整，中長期定期存款成為本輪調整重點，三年期、五年期等利率普遍下調至「一」字頭，部分銀行出現利率「長短倒掛」現象。分析人士指，此輪調整反映大陸中小銀行在淨息差持續承壓、負債成本高企與存款競爭加劇背景下，透過差異化、漸進式調整優化負債結構、控制成本的策略，也折射出業界對利率長期走低的預期。

中國證券報指出，錫商銀行相關人士日前表示，自四月一日起，該行將對手機銀行部分存款利率進行調整，三年期、五年期定期存款利率均調整為百分之一點八，較當前利率下調二十個基點。報導稱，三月下旬，江蘇、吉林、福建、四川等多地中小銀行相繼展開新一輪「降息」，存款利率普遍將至「一」字頭。

以江蘇南京浦口靖發村鎮銀行為例，該行自三月以來已連續兩次下調存款利率。九日，一年期存款利率由百分之一點八五調整至百分之一點六五，二年期由百分之一點八調整至百分之一點六五；二十日再次下調，一年期利率降至百分之一點五，二年期利率降至百分之一點四七。

另，報導稱，部分銀行對不同期限存款利率採取差異化調整策略，實現「有升有降」、結構性調整，部分銀行甚至出現長短期利率倒掛，即長期存款利率低於短期存款利率。福建華通銀行公告顯示，自三月二十七日起，其三個月期、六個月期、一年期單位定期存款利率分別下調至百分之一點三、百分之一點五、百分之一點六。

中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬說，未來中小銀行存款利率下行趨勢或將延續，長期限產品利率可能繼續下調，短期產品占比有望提升，利率期限倒掛可能更普遍，體現產業內對利率長期走低的預期一致。