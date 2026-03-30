多元服務 機器人濃度再創新高

二○二六中關村論壇年會三月廿五日至廿九日在北京舉辦。本屆論壇年會以「科技創新與產業創新深度融合」為年度主題，持續「科技辦會」特色理念。行業最新科技成果全面融入論壇年會全流程、全場景中，每位參會者都能體驗人工智慧賦能千行百業的應用場景。

本屆論壇年會現場，機器人「濃度」再創新高，多種類、多用途的具身智慧型機器人為參會者提供多元化服務。在諮詢台迎賓的人形機器人流利地與嘉賓對話，熟練介紹會場情況。「茶藝師」機器人，靈巧手模擬煮茶大師手法，為嘉賓提供便捷、地道的用茶體驗；「鋼琴師」機器人和「舞蹈家」機器人連袂獻上歌舞表演；「畫家」機器人和「棋手」機器人，頻頻炫技，引來圍觀者讚嘆。

現場最受矚目的當數全新亮相的機器人餐吧。與去年只能單機操作製作咖啡不同，今年多台機器人可以協同配合，共同完成套餐製作。多家品牌的機器人變身「大廚」和「送餐員」，在各自區域等待任務。觀眾手機掃描二維碼，不僅可以點咖啡、果茶等五款飲品，還可以選購糖火燒、奶皮子酥和糖葫蘆三款北京傳統小吃。各品牌機器人通過統一調度平台，實現從點餐、製作到送餐的全流程自主協同作業，機器人完成製作餐品後，還有運輸機器人沿著軌道將餐品端到取餐口。「機器人穿糖葫蘆的動作很熟練！」一位體驗者邊錄製視頻邊感慨。

今年論壇年會還帶來了充滿趣味的科技互動體驗。在小關店鋪的智慧文創區域，參會者可借助ＡＩ與即時多媒體渲染技術，將論壇元素與個人創意融合，現場生成專屬冰箱貼。同時，論壇現場通過真人實拍模式自動捕捉參會者精彩瞬間，智慧剪輯生成專屬參會Vlog（視頻日誌），用鏡頭為參會者記錄下獨特的科技之旅。