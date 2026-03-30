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「人造太陽」 核心部件交付

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「人造太陽」核心部件裝配驗收。圖／本報德陽傳真
「人造太陽」核心部件裝配驗收。圖／本報德陽傳真

近日，記者從大陸國機重裝獲悉，其所屬二重裝備自主研製的可控核聚變裝置核心部件—ＢＥＳＴ專案首件ＴＦ線圈盒，正式交付並通過驗收。這一突破標誌著大陸在聚變堆核心部件自主化研製領域邁出堅實步伐，為「人造太陽」從實驗室走向商業化應用築牢了根基。

ＢＥＳＴ項目是緊湊型可控核聚變超導托卡馬克裝置，而ＴＦ線圈盒作為裝置核心承壓部件，直接關係到運行安全，其製造難度堪稱行業標竿：結構設計極為複雜，對精度要求嚴苛，且需在超低溫、強磁場等極端工況下長期穩定運行。

國機重裝總部位於四川省德陽市。為了攻克此次的技術難關，國機重裝聯合大陸多家頂尖科研院所開展協同攻關，聚焦超低溫高強韌材料製備、厚大鍛件控溫均細化鍛造、高氮不銹鋼焊接、超大構件精密加工等一系列「卡脖子」技術難題持續突破，最終實現材料、工藝與製造標準的全面自主化，多項核心技術斬獲大陸專利。此次交付的ＴＦ線圈盒，核心性能與製造標準均達到國際先進水準。

至此，國機重裝已完全掌握該部件從原材料冶煉、鍛造成型到總裝驗收的全流程製造技術，為後續批量生產奠定了堅實基礎。

大陸

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