中低階手機市場洗牌 華為千元機搶市

在記憶體漲價的催化下，中低階手機市場將迎來一場大洗牌。華為日前推出暢享九十系列「千元機」，起售價人民幣一二九九元（約台幣五八四五元），透過搭載鴻蒙系統和麒麟晶片、五Ｇ速度，搶占更多低階市場。

分析指，當華為將目光重新投向中低階手機市場，對於整個手機行業而言，一場殘酷的存量出清戰已然打響。

華爾街見聞報導，華為暢享九十系列全系搭載麒麟八系列處理器，預裝HarmonyOS 六系統。這代表著華為暢享系列回歸五Ｇ的同時，也首次搭載純血鴻蒙。

自二○二三年華為Mate 六十實施「先鋒計畫」以來，華為率先實現中高階手機回歸五Ｇ和麒麟晶片。如今隨著華為暢享九十系列面世，華為終端ＢＧ首席執行官何剛在春季全場景新品發布會上宣布：「華為手機終於實現全面的回歸。」

與華為暢享八十系列相比，暢享九十系列增加了Pro Max版本，同等配置相比較，價格大概上漲人民幣一百到二百元，起售價人民幣一二九九元，較其它廠商近期漲幅明顯更小。

面對記憶體等原材料價格的飆漲，其他手機廠商的漲價行為已成為無奈之舉。日前，ＯＰＰＯ、vivo等品牌手機的漲價預期相繼落地，總體來看，各品牌的低階機漲價幅度在人民幣二百到五百元不等，新款的高階手機型漲價幅度則在人民幣一千元左右。

在全行業都在備受存儲漲價困擾、甚至被迫將成本轉嫁給消費者時，華為暢享系列能保持相對克制的定價，Counterpoint高級分析師Ivan Lam認為，華為在供應鏈國產化方面做得最為徹底、表現最好。