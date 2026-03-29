智駕新時代 北京L2至L4智能網聯車型納入保險試點

大陸智能網聯汽車和自動駕駛技術近年蓬勃發展，傳統商業車險已逐步難以完全適配新型車輛的風險場景。北京29日宣布，率先大陸全國推出智能網聯新能源汽車專屬商業保險，涵蓋L2至L4全級別車型，旨在因應智能駕駛技術發展帶來的新風險，提供更精準的風險保障與高效理賠服務。

據央視新聞，北京金融監管局指，北京已在全國率先啟動智能網聯新能源汽車商業保險產品開發應用。近年來隨著智能網聯汽車產業發展迅速，智能駕駛等前沿技術廣泛應用，改變了交通事故風險因素、場景及損失形態，現有商業機動車輛保險難以精準適配智能網聯汽車特定致損原因、使用場景和軟硬體設備損失。

報導稱，為適應產業發展和消費者需求，北京金融監管局在金融監管總局指導和北京市委市政府支持下，以先行先試方式，在全國率先開發專屬產品。新產品沿用現有新能源商業車險體系，按照「總體穩定、部分優化」原則，主要為消費者和汽車企業關心的特定智駕場景、軟硬體損失提供風險保障，可統一適配L2至L4全級別智能網聯新能源汽車。

報導舉例，現有車險產品對駕駛人定義主要基於「人駕」基本場景，對L3、L4級別「人機共駕」或「機駕」情形不能完全適用。L2級輔助駕駛車輛，消費者購買新車後自費升級輔助駕駛系統，現有車險產品未覆蓋這部分損失，需要進一步優化。

北京金融監管局指，新產品將有利於第一時間高效賠償道路交通事故受害人，支持快速處理交通事故矛盾糾紛，避免追究智能駕駛系統責任時，可能面臨責任主體多元、原因複雜、鑑定時間冗長導致受害人無法及時獲得賠償。

對L2級輔助駕駛車輛，北京金融監管局表示，專屬產品初期主要適用於新車，車主可自行選擇購買專屬產品或現有車險。按照「成熟一批、上線一批」原則推進汽車企業和保險行業完成系統改造和數據交互，由北京保險行業協會分批次公布專屬產品適用的企業和車型。

至於L3、L4級自動駕駛車輛，北京金融監管局稱，在北京依法依規測試或取得上路資質的車輛均可適用專屬產品，提供全面風險保障。後續，隨專屬產品運行數據和承保理賠經驗累積，將逐步推廣擴面。

報導表示，初步預計，新產品價格與現有車險相比將整體保持穩定，並根據保障責任增減適度調整。後續，隨經驗數據累積和技術進步，汽車企業智駕技術能力等因素將納入保險定價體系統一考量。