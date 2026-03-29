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號稱15分鐘充電可續航250公里 特斯拉在陸最大高速超充站啟用
美國電動車巨頭特斯拉近日在大陸的重慶高速服務區一次性啟用55座V4超級充電站，創下其在大陸市場單次投建規模新高，並全面向所有品牌新能源車主開放。據悉，以Model Y長續航後輪驅動版為例，充電約15分鐘即可補充最高250公里續航。
科技日報指出，特斯拉28日在重慶高速服務區一次建成投用的55座超級充電站正式開放。這是目前特斯拉在大陸一次性投建數量最多、規模最大的高速服務區超級充電站項目，涵蓋重慶境內10條國家高速公路，並全面向所有品牌新能源車輛開放，用戶無需下載其他APP，可通過微信小程序掃碼進行充電。
報導稱，此次啟用的55座V4超級充電站，共設212個充電樁，覆蓋G50滬高速、G65包茂高速、G75蘭海高速等10條高速公路的55個服務區，串聯重慶主城都市區、渝東北與渝東南的主要通道，平均約1小時車程可遇見一座。此舉將極大便利新能源車主暢行重慶，通達四川、湖北、湖南、陝西、貴州等省份。
值得注意的是，這批超級充電站，以Model Y長續航後輪驅動版為例，充電過程僅需「一碗小麵的時間」（約15分鐘時間）即可補充最高250公里續航。
據介紹，這是特斯拉自2013年進入大陸市場以來，一次性投建數量最多、規模最大的高速服務區超級充電站項目，覆蓋10條國家高速公路的重慶路段，在站點規模、充電樁數量、建設效率和輻射效力上，都成為特斯拉在充電基礎網絡建設上的里程碑。
截至今年3月，特斯拉在中國已經建成並開放的超級充電站數量突破2500座，已對非特斯拉品牌車輛開放超級充電站950多座，超級充電樁超1萬2000根。據悉，特斯拉全球截至2025年底已建成超過8,182個超級充電站，以及7萬7,682個樁。
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