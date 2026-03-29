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雷軍：小米新一代SU7汽車 首周交付4、5千輛

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
21世紀經濟報道指，消息稱，在北京亦莊小米汽車工廠內，新一代小米SU7成品車已開始發往各地門市，1小時內物流車運出的新車約80輛。據測算，新一代SU7的日均發運量預計可達800輛，代表該車3月備產或達1.6萬輛。圖／取自雷軍微博
21世紀經濟報道指，消息稱，在北京亦莊小米汽車工廠內，新一代小米SU7成品車已開始發往各地門市，1小時內物流車運出的新車約80輛。據測算，新一代SU7的日均發運量預計可達800輛，代表該車3月備產或達1.6萬輛。圖／取自雷軍微博

小米汽車近日發表新一代電動轎車SU7，對於交付量問題，小米創辦人、董事長兼執行長雷軍29日一早發文表示，新一代SU7首周交付量約四、五千輛，並表示最終能否突破五千輛，將於本周最後一天才能確認。

港媒《信報》指出，雷軍29日在微博發文表示，新一代SU7首周交付了四、五千輛，並問網民「這個交付速度如何」。對於評論區有網民留言問首周交付「到底是4000還是5000」，雷軍表示「首周，還有最後一天，能否過5000，今晚才知道」。

IT之家提到，雷軍3月早些時候曾稱，小米要改善新一代SU7交付體驗，讓想買的朋友們盡早拿到車。21世紀經濟報道指，消息稱，在北京亦莊小米汽車工廠內，新一代小米SU7成品車已開始發往各地門市，1小時內物流車運出的新車約80輛。

基於此，報導測算，新一代SU7的日均發運量預計可達800輛，代表該車3月備產或達1.6萬輛。2024年小米SU7上市之初，取車周期一度達30周左右。此次雷軍則在2月就宣布新一代SU7即將量產，從工廠的運送情況也能看出，小米為這款車型儲備充足產能。

另，小米總裁盧偉冰早前在業績後媒體電話會議上表示，汽車業務今年可能會有一點壓力，惟小米維持今年交付55萬輛車的目標，相當於較去年增加37%

此前，小米於19日舉辦發布會，新一代SU7正式上市，並於本月23日開啟首批交付。標準版的起售價為人民幣21.99萬元（單位下同），Pro版和Max版的起售價為24.99萬和30.39萬元，定價雖低於預售價，但較舊款車型價格高約4,000元。

雷軍當時坦言，對於此次定價，「實話實說，這個價格對我們有巨大的壓力，內存（記憶體）價格狂漲，因為我們的智能配置特別的高，再加上各種材料漲價的情況下，21.99萬元是想跟所有的車主朋友們表達足夠的誠意。」

小米創辦人、董事長兼執行長雷軍29日發文指出，新一代SU7首周交付量約四、五千輛，並表示最終能否突破五千輛，將於本周最後一天才能確認。圖／取自雷軍微博
小米創辦人、董事長兼執行長雷軍29日發文指出，新一代SU7首周交付量約四、五千輛，並表示最終能否突破五千輛，將於本周最後一天才能確認。圖／取自雷軍微博

微博 SU7 小米

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