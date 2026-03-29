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大陸豬肉價格「近8年新低」 專家指防下半年出現市場風險

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
2024年2月，大陸四川成都海吉星市場、農產品中心批發市場內，民眾採購豬肉。（中新社資料照）
2024年2月，大陸四川成都海吉星市場、農產品中心批發市場內，民眾採購豬肉。（中新社資料照）

大陸豬肉價格達到近8年新低，專家表示近幾年規模化、產業集中度持續提升，也提醒養殖戶避免盲目擴產賭行情，防止下半年可能出現的市場風險

央視新聞客戶端29日報導，大陸農業農村部最新監測資料顯示，3月第3周，全大陸30個監測省份生豬價格全部下跌，生豬平均價格為每公斤11.05元（人民幣，單位下同），同比下跌28%，價格創2018年6月以來新低。

報導指，專家表示，春節後豬肉消費較節前通常下降15-20%。同時當前生豬價格周期正處於從強周期向弱周期轉變的過程中，市場供給維持較高水平。

中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員朱增勇表示，近幾年規模化水平和產業集中度集中持續提升，規模場、大型企業資金實力比較強，抗虧損能力較中小養殖場戶更高，所以產能穩定性提升；其次近幾年能繁母豬的效率提升速度快，每頭母豬每年提供的斷奶仔豬數每年以0.7頭的速度提升，即便能繁母豬的總量下降，但生產效率提升，市場供給仍維持較高水準。

朱增勇也提到，中國大陸居民肉類消費，豬肉占肉類的消費比重從2018年的62.1%，降到了2025年的57.8%，像雞肉、牛羊肉等替代性肉製品，分流了一部分對豬肉的消費需求。

報導指，專家表示，短期內生豬價格將維持低位震盪，建議養殖場戶順時順勢出欄，避免盲目壓欄和二次育肥，另一方面最佳化養殖效率，避免盲目擴產賭行情，防止下半年可能出現的市場風險，農業農村部正加密發布市場預警資訊，適應性調整生豬產能，促進供需均衡。

新華社也引述專家提醒，行業虧損期也容易是疫病高發期。養殖戶在困難時期通常會想方設法省錢，不管是防疫用藥還是養殖餵料，很可能沒有平常精細，但一旦感染疫病，養殖戶可能會虧損嚴重。

價格 風險 市場

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