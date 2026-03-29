宇樹科技王興興：具身智能「GPT時刻」 大概還要2到3年

宇樹科技創辦人兼執行長王興興29日「2026中國網絡媒體論壇」表示，具身智能的「GPT時刻」，即讓機器人在陌生場景、下語音指令，能完成80到90%任務，大概還需要2到3年時間。不過，今年或明年一定會有非常大的技術進步。

陸媒大河網指出，王興興於論壇上以「當機器人刷屏」為題演講，回顧宇樹科技從2013年起製作低成本四足機器人樣機的歷程。他指出，2015至2016年，該款機器人曾在國內外媒體報導下「火了一把」，此後宇樹科技陸續推出四足和人形機器人產品，並在2024年發布的人形機器人成為全球最火爆的產品之一，去年售出數千台。

王興興提到，真正讓宇樹科技被眾人熟知的，是2026年央視春晚舞台，「這個節目真正點燃了全中國對機器人、對科技的熱情，大大帶動了整個產業的成長。去年保守估計，機器人產業平均有50%到100%的成長」。上個月，宇樹科技再次以機器人版「五步拳」登台，將中國傳統功夫搬上舞台，並透過全自動快速變隊形算法提升表演效果。節目播出期間，海內外累計曝光達2.1億次。

此外，王興興還在演講中描繪未來1、2年的技術圖景。他表示，過去幾年從走路、跑步到跳舞、格鬥，再到全身遙操作及初步工廠落地應用，每年都保持快速進步。他個人定義具身智能的「GPT時刻」，是帶一台機器人到陌生場景，通過語音指令，機器人能完成80%至90%的任務。「我感覺大概還要2到3年時間」，「可能很快，也可能慢一點」，但他認為今年或明年一定會有非常大的技術進步在等待眾人。

此前，王興興近期亦曾說過，具身智能的真正「GPT時刻」目前還差一點火。「業界有些人比較樂觀，預估18個月就能實現，我可能稍微悲觀一點，覺得至少需要2到3年的時間，但這個過程肯定也會非常快。」

值得注意的是，解放日報提到，宇樹科技具身智慧體驗館亞洲首店將於5月底在上海靜安久光百貨開業，門市面積超100平方公尺，將打造沉浸式顧客體驗中心。另據了解，宇樹科技也在上海發表了新品「全尺寸具身機器人H2」。機器人身高1.8公尺，具備31個關節自由度，搭載自研高性能運動控制演算法與通用大模型，將以沉浸式互動體驗，拉近科技與大眾的距離。