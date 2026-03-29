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包辦找房源到議價...北京小伙靠AI「龍蝦」36小時買房！

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
北京一名互聯網技術主管董劭杰，透過「龍蝦」在36小時內完成一筆房產交易。（截自央視新聞微博）
北京一名互聯網技術主管董劭杰，透過「龍蝦」在36小時內完成一筆房產交易。（截自央視新聞微博）

29日，「北京小伙靠龍蝦36小時買房」話題在微博引發熱議。央視新聞28日報導，北京一名互聯網技術主管董劭杰，透過AI「龍蝦」（OpenClaw）在36小時內完成一筆房產交易。

報導指出，董劭杰年初抱著嘗試心態開始「養蝦」，主因在於OpenClaw具備持久記憶能力。起初他並未打算購屋，只是因自家格局較小，請「龍蝦」協助搜尋附近房源，並整理北京市房市政策與變化。沒想到系統不僅快速篩選出周邊在售房屋，還進一步完成市場調研，提出砍價策略，分析屋主出售動機，連稅費與手續費等細節成本也一併計算。

此外，「龍蝦」還能主動篩選並聯繫房仲，協助對接溝通，並在約2小時內比較多位經紀人，選出一名「專業且有條理」的房仲人員。同時透過整理房價波動與交易資料，推估出該房源的歷史最低成交價。

董劭杰表示，在實際談判過程中，他將對話即時同步給「龍蝦」，系統透過多維度交叉驗證，不僅精準掌握價格底線，也協助計算隱形成本，讓他能更有效掌握議價空間。他指出，促成交易的關鍵，在於「龍蝦」經多重驗證後給出的判斷。

報導指出，相較於傳統AI僅提供建議，「龍蝦」能進行精準分析並實際執行，從找房、比價到談判全程參與，也成為近期「養蝦」風潮升溫的原因。

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