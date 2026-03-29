快訊

油價狂飆撐不住！他想拿大桶子囤汽油 網嚇：恐爆炸還違法

長庚男大生遭輾重傷！三重客運總經理當面致歉 認未落實「1安全操作」

直播／民眾黨329「上凱道討公道」集會聲援柯文哲 小草動員、還有20藍委助陣

聽新聞
0:00 / 0:00

力拓執行長：中國仍是最大市場 全球需求結構性變化下持續深耕合作

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
2025年7月16日，在北京舉行的中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）的力拓展位。（路透）
2025年7月16日，在北京舉行的中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）的力拓展位。（路透）

跨國礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto Group）首席執行長喬德（Simon Trott）近日指出，中國仍將是其最大的市場，也是其持續深耕的核心戰略。2025年，中國市場貢獻力拓合併銷售收入近57%，不僅是產品出口的主要目的地，也逐步成為供應源泉與合作夥伴。

據陸媒澎湃新聞，喬德表示，能源轉型與算力需求提升等因素正在推動全球大宗商品需求結構性變化，而力拓業務也隨之調整。去年12月，他提出圍繞鐵礦砂、銅、鋁和鋰四種大宗商品的調整戰略，目標打造更聚焦、精簡的力拓。喬德指，鑑於需求變化，「鋁、銅、鋰等大宗商品未來需求十分強勁」，公司也正在進行資產調整。

喬德稱，併購深植於力拓發展歷程與基因，「一直在尋找併購機會」，但「只在能看到明確為公司創造價值時才實施」，他提到，2月5日力拓宣布放棄與嘉能可（Glencore）的合併，這是自2014年以來雙方第三次談判破裂，完成流程後認為合併並不能創造價值，重啟可能性低。

在業務方面，銅正成為力拓新的增長引擎。2025年銅當量產量年增8%，銅價年比上漲9%，基本EBITDA年增114%，達74億美元。喬德表示，2025至2030年目標是銅當量產量年均複合增長3%，2030年達100萬噸。力拓在阿根廷及美國的鋰業務也將逐步擴產，2028年目標年產能達20萬噸。

此外，力拓大手筆拓展鋰業務。2022年力拓收購阿根廷Rincon鋰礦項目（8.25億美元），2025年3月以全現金67億美元收購美國鋰礦生產商Arcadium Lithium，擁有阿根廷頂級資源，公司計畫到2028年將產能提升至20萬噸，並持續評估市場需求及南美可選項目。

談及中國市場，喬德表示，中國鋼鐵行業自2020年達到峰值後已連續五年下降，力拓的資本投資將基於對中國鋼鐵未來發展的預判。2026年，力拓鐵礦砂生產指導目標為3.43億至3.66億噸，中期將提升至4.25億至4.4億噸。

他強調，中國仍是最大的市場，也是公司持續深耕的核心。數十年來，與中國客戶及價值鏈各方緊密合作，使企業更強大，不僅強化供應鏈、提升效率，也助力逐步邁向低碳生產。中國不僅是產品目的地市場，也逐步成為供應源泉和合作夥伴。

喬德指出，與中國合作關係正持續演進，西芒杜項目和1987年的恰那鐵礦項目均是與中國企業合作的例證。力拓今年1月與中國鋁業共同收購巴西鋁業控股權，中國鋁業持股67%，力拓持股33%，雙方將共同推進收購。此外，力拓在中國的採購總額於2025年達43億美元，過去十年累計約220億美元，顯示中國供應鏈成熟及力拓對中國市場的信心。

阿根廷 市場 中國市場

延伸閱讀

陸發改委 籲民企帶動就業擴容

專家：澳洲提振關鍵礦產產業 需多元化避免依賴中國

相關新聞

力拓執行長：中國仍是最大市場 全球需求結構性變化下持續深耕合作

跨國礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto Group）首席執行長喬德（Simon Trott）近日指出，中國仍將是其最大的市場，也是其持續深耕的核心戰略。2025年，中國市場貢獻力拓合併銷售收入近57%，不僅是產品出口的主要目的地，也逐步成為供應源泉與合作夥伴。

博弈升級！陸啟動對美貿易壁壘調查 外媒：北京「槍已上膛」準備反擊

面對美國近期接連發起301調查施壓，大陸於27日宣布對美國破壞全球產供鏈及阻礙綠色產品貿易的做法，發起兩項對等貿易壁壘調查。陸媒「觀察者網」引述外媒分析指，此舉彰顯中方維護自身利益的決心，也透過正式制度程序，為未來可能的反制措施預留空間，向國際明確傳遞中國不會在貿易施壓下妥協的訊號。同時，中方此番行動「槍已上膛」，是有節奏地制度化布局，而非臨時見招拆招或情緒化反應。

「詞元」搜索量飆18倍 掀算力漲價潮 國產AI「超級底座」發布

這幾天，Token（詞元）在中國火了。數據顯示，從今年2月下旬開始，「Token」的搜索量明顯攀升，最高一天達到7.7萬次，比去年日均搜索量高出1850%，帶動算力漲價潮。小米MiMo大模型負責人羅福莉對此表示，今年整個詞元的增長或許會達到100倍，AI賽道競爭從算力將卷向能源。在此趨勢下，中國國產AI「超級底座」發布，將有助算力提效。

中國大陸入職附帶Token配額、員工用太少會被淘汰 掀集體焦慮

一場由Token驅動的生產力革命，正從技術底層席捲到企業管理和職場規則。國家數據局24日公布，截至今年3月，中國日均Token調用量已超過140萬億，相比2024年初增長了1000多倍；與此同時，許多科技公司裡，Token開始被寫進薪酬年包和績效激勵裡，「入職附帶多少Token配額」，也成了矽谷近期的熱門招聘話題，中國某公司甚至出台新規則，員工使用Token過少，就可能被淘汰。

包辦找房源到議價...北京小伙靠AI「龍蝦」36小時買房！

29日，「北京小伙靠龍蝦36小時買房」話題在微博引發熱議。央視新聞28日報導，北京一名互聯網技術主管董劭杰，透過AI「龍蝦」（OpenClaw）在36小時內完成一筆房產交易。

香港北都藍圖邁實景 沙嶺數據園動工 打造港版矽谷

國家「十五五」規畫明確支持香港建設國際創新科技中心，為更好對接國家發展策略，積極回應「人工智能+」行動，港府銳意發展人工智能（AI）作為重點產業。作為推動AI與創科產業高質量發展的核心算力支撐，本月初批出用地的沙嶺數據園區28日舉行動工儀式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。