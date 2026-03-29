力拓執行長：中國仍是最大市場 全球需求結構性變化下持續深耕合作

跨國礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto Group）首席執行長喬德（Simon Trott）近日指出，中國仍將是其最大的市場，也是其持續深耕的核心戰略。2025年，中國市場貢獻力拓合併銷售收入近57%，不僅是產品出口的主要目的地，也逐步成為供應源泉與合作夥伴。

據陸媒澎湃新聞，喬德表示，能源轉型與算力需求提升等因素正在推動全球大宗商品需求結構性變化，而力拓業務也隨之調整。去年12月，他提出圍繞鐵礦砂、銅、鋁和鋰四種大宗商品的調整戰略，目標打造更聚焦、精簡的力拓。喬德指，鑑於需求變化，「鋁、銅、鋰等大宗商品未來需求十分強勁」，公司也正在進行資產調整。

喬德稱，併購深植於力拓發展歷程與基因，「一直在尋找併購機會」，但「只在能看到明確為公司創造價值時才實施」，他提到，2月5日力拓宣布放棄與嘉能可（Glencore）的合併，這是自2014年以來雙方第三次談判破裂，完成流程後認為合併並不能創造價值，重啟可能性低。

在業務方面，銅正成為力拓新的增長引擎。2025年銅當量產量年增8%，銅價年比上漲9%，基本EBITDA年增114%，達74億美元。喬德表示，2025至2030年目標是銅當量產量年均複合增長3%，2030年達100萬噸。力拓在阿根廷及美國的鋰業務也將逐步擴產，2028年目標年產能達20萬噸。

此外，力拓大手筆拓展鋰業務。2022年力拓收購阿根廷Rincon鋰礦項目（8.25億美元），2025年3月以全現金67億美元收購美國鋰礦生產商Arcadium Lithium，擁有阿根廷頂級資源，公司計畫到2028年將產能提升至20萬噸，並持續評估市場需求及南美可選項目。

談及中國市場，喬德表示，中國鋼鐵行業自2020年達到峰值後已連續五年下降，力拓的資本投資將基於對中國鋼鐵未來發展的預判。2026年，力拓鐵礦砂生產指導目標為3.43億至3.66億噸，中期將提升至4.25億至4.4億噸。

他強調，中國仍是最大的市場，也是公司持續深耕的核心。數十年來，與中國客戶及價值鏈各方緊密合作，使企業更強大，不僅強化供應鏈、提升效率，也助力逐步邁向低碳生產。中國不僅是產品目的地市場，也逐步成為供應源泉和合作夥伴。

喬德指出，與中國合作關係正持續演進，西芒杜項目和1987年的恰那鐵礦項目均是與中國企業合作的例證。力拓今年1月與中國鋁業共同收購巴西鋁業控股權，中國鋁業持股67%，力拓持股33%，雙方將共同推進收購。此外，力拓在中國的採購總額於2025年達43億美元，過去十年累計約220億美元，顯示中國供應鏈成熟及力拓對中國市場的信心。