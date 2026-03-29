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大陸多家中小銀行存款利率降至「1字頭」 長短期利率倒掛浮現

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國證券報指出，大陸多家中小銀行近期啟動新一輪存款利率調整，中長期定期存款成為本輪調整重點，三年期、五年期等利率普遍下調至「1」字頭，部分銀行出現利率「長短倒掛」現象。（中新社）
中國證券報指出，大陸多家中小銀行近期啟動新一輪存款利率調整，中長期定期存款成為本輪調整重點，三年期、五年期等利率普遍下調至「1」字頭，部分銀行出現利率「長短倒掛」現象。（中新社）

近期，大陸多家中小銀行啟動新一輪存款利率調整，中長期定期存款成為本輪調整重點，三年期、五年期等利率普遍下調至「1」字頭，部分銀行出現利率「長短倒掛」現象。分析人士指，此輪調整反映大陸中小銀行在淨息差持續承壓、負債成本高企與存款競爭加劇背景下，透過差異化、漸進式調整優化負債結構、控制成本的策略，也折射出業界對利率長期走低的預期。

中國證券報指出，錫商銀行相關人士28日表示，自4月1日起，該行將對手機銀行部分存款利率進行調整，三年期、五年期定期存款利率均調整為1.8%，較當前利率下調20個基點。報導稱，3月下旬，江蘇、吉林、福建、四川等多地中小銀行相繼展開新一輪「降息」，存款利率普遍將至「1」字頭。

以江蘇南京浦口靖發村鎮銀行為例，該行自3月以來已連續兩次下調存款利率。9日，一年期存款利率由1.85%調整至1.65%，二年期由1.8%調整至1.65%；20日再次下調，一年期利率降至1.5%，二年期利率降至1.47%。

另，報導稱，部分銀行對不同期限存款利率採取差異化調整策略，實現「有升有降」、結構性調整，部分銀行甚至出現長短期利率倒掛，即長期存款利率低於短期存款利率。福建華通銀行公告顯示，自3月27日起，其三個月期、六個月期、一年期單位定期存款利率分別下調至1.3%、1.5%、1.6%。

華北地區某城商行零售業務負責人稱，中小銀行此輪存款利率下行的大方向仍在持續，當前下調主要基於淨息差承壓、負債端成本高企及攬儲競爭加劇等因素，銀行根據自身經營狀況靈活調整負債成本和期限結構，採取差異化、漸進式調整方式。部分中小銀行將「開門紅」期間上浮的存款利率回調至正常區間，以匹配資產端收益並緩解盈利壓力。

中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬認為，未來中小銀行存款利率下行趨勢或將延續，長期限產品利率可能繼續下調，短期產品占比有望提升，利率期限倒掛現象可能更普遍，體現產業內對利率長期走低的預期一致。中小銀行也將更加注重存款結構優化，依託數位化管道推出差異化產品，提升負債管理精細化水準。

大陸 銀行 利率

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