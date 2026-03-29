快訊

屏東規模4.7地震位置罕見為「空白區」 氣象署：未來3天留意規模4餘震

每月被動收入3萬！36歲上班族只買這3檔 一票網友跪了：穩領9％以上年化利息

2026機票漲價潮來了！網推省錢妙招一次看 「外站票」攻略成出國關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

陸首例！北京全面管制無人機「室外飛行均須申請」新規5月1日上路

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
27日，人大常委會通過《北京市無人駕駛航空器管理規定》，將成為大陸首個限制個人買賣、運輸及飛行無人機的城市，違規者將被移交警方處理。（美團）
27日，人大常委會通過《北京市無人駕駛航空器管理規定》，將成為大陸首個限制個人買賣、運輸及飛行無人機的城市，違規者將被移交警方處理。（美團）

北京日報27日報導，北京市以「首都低空安全面臨挑戰」為由，公布史上最嚴無人機管理新規。北京將成為大陸首個實質上限制個人買賣、運輸及飛行無人機的城市，違規攜帶無人機進京者，將被移交警方處理。

《北京市無人駕駛航空器管理規定》27日經由市人大常委會表決通過，將自5月1日起實施。新規明確，北京全域劃為無人機管制空域，所有室外飛行活動均須提出申請。這意味著個人使用無人機的行為被實質禁止。

新規同步對無人機「生產、銷售、運輸」全鏈條加強管制。規定禁止非法製造、組裝或改裝無人機，也不得破解系統；同時，禁止在北京行政區內販售、出租無人機及其核心零組件，並全面禁止透過鐵路、航空、公路運輸、寄送或私人車輛等方式攜帶入境，僅限已完成實名登記並經核實的既有設備可例外攜帶。

在核心零組件方面，北京市公布試行名錄，將機身結構、飛控系統、通訊系統與動力系統等四大系統共17項關鍵部件納入管制，以降低無人機擴散風險。

此外，電商與實體業者須配合新規落實管控，若發現違規交易須通報主管機關；跨省客運及進京交通也將加強安檢，一旦查獲違規攜帶，將移送公安處理。

在存放管理方面，新規明定全市不得新設無人機及核心部件存放場所，六環內全面禁止設置，六環外則須通過安全評估。若同一地點存放超過3架整機或10件核心部件，即被認定為「存儲場所」，須納入管理。

對既有無人機，北京要求所有人須在期限內完成實名登記與資訊核實，並向所在地派出所辦理。經核實設備可依法存放與攜帶進出北京；若發生轉讓、遺失或損毀，也須主動通報變更或註銷。

不過，新規仍為特定用途保留空間，包括反恐維穩、救災、重大活動，以及教學、科研、農林作業與體育競賽等，在通過安全評估後，仍可申請使用無人機。

官方並規劃在延慶區設立專用飛行場地，未來將在確保安全前提下有序開放；農林用途則限定於六環外作業區域，並須符合高度、速度與重量等技術限制。

《新京報》27日也提到，北京市人大常委會法工委副主任熊菁華表示，國家空中交通管理機構確定北京市行政區域全域為無人駕駛航空器管制空域，管制空域飛行活動需經空中交通管理機構批准。前述《規定》嚴格落實上述要求，並綜合考慮實際情況，明確可以為有需求的飛行活動劃定專門飛行場地。

北京 無人機

延伸閱讀

出國注意！國際民航組織新規上路 搭機每人限帶2個行動電源

央視曝光國產激光武器「洗衣機」 被封無人機剋星

大陸殲-6戰機改裝為無人機 部署鄰近台海基地備戰

賴總統提重啟核電 核安會證實：今收到台電申請核三運轉執照換照

相關新聞

博弈升級！陸啟動對美貿易壁壘調查 外媒：北京「槍已上膛」準備反擊

面對美國近期接連發起301調查施壓，大陸於27日宣布對美國破壞全球產供鏈及阻礙綠色產品貿易的做法，發起兩項對等貿易壁壘調查。陸媒「觀察者網」引述外媒分析指，此舉彰顯中方維護自身利益的決心，也透過正式制度程序，為未來可能的反制措施預留空間，向國際明確傳遞中國不會在貿易施壓下妥協的訊號。同時，中方此番行動「槍已上膛」，是有節奏地制度化布局，而非臨時見招拆招或情緒化反應。

陸造全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」上岸

據人民日報微博，29日，由大陸自主研製、全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」，順利完成長江水下段11.18公里掘進任務。該機自2024年4月29日於上海崇明島始發，歷經23個月的施工，越過長江南岸大堤，抵達江蘇太倉並成功「上岸」，距離精準抵達2號豎井「檢修驛站」再進一步。

陸首例！北京全面管制無人機「室外飛行均須申請」新規5月1日上路

北京日報27日報導，北京市以「首都低空安全面臨挑戰」為由，公布史上最嚴無人機管理新規。北京將成為大陸首個實質上限制個人買賣、運輸及飛行無人機的城市，違規攜帶無人機進京者，將被移交警方處理。

大陸多家中小銀行存款利率降至「1字頭」 長短期利率倒掛浮現

近期，大陸多家中小銀行啟動新一輪存款利率調整，中長期定期存款成為本輪調整重點，三年期、五年期等利率普遍下調至「1」字頭，部分銀行出現利率「長短倒掛」現象。分析人士指，此輪調整反映大陸中小銀行在淨息差持續承壓、負債成本高企與存款競爭加劇背景下，透過差異化、漸進式調整優化負債結構、控制成本的策略，也折射出業界對利率長期走低的預期。

中印關係有改善跡象 大陸商務部長王文濤會見印度商工部長

中國與印度關係有改善跡象，大陸商務部長王文濤在喀麥隆與印度商工部長高耶爾會見，王文濤表示，歡迎印度擴大對華出口。另據印度政府消息人士和一份文件顯示，印度政府已於27日從中國大陸購買了電力等關鍵設備，這是2020年中印邊境衝突後首見。

比亞迪去年獲利大減18% 董座王傳福：電動車產業正經歷殘酷淘汰賽

時隔四年，比亞迪又交出了一份「增收不增利」的財報。受大陸新能源汽車市場陷入價格戰拖累，比亞迪2025年營收人民幣8,039億元，年增3%；淨利潤人民幣326億元（新台幣1,467億元），年減18%。比亞迪董事長王傳福表示，新能源汽車產業正經歷殘酷的「淘汰賽」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。