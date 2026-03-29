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博弈升級！陸啟動對美貿易壁壘調查 外媒：北京「槍已上膛」準備反擊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
面對美國301調查施壓，大陸27日啟動兩項對等貿易壁壘調查。外媒普遍分析，北京當局此舉彰顯中方維護利益決心，透過制度程序預留反制空間，向國際傳遞中國不妥協訊號，行動有節奏、非臨時反應，不再只是「見招拆招」。（美聯社）
面對美國301調查施壓，大陸27日啟動兩項對等貿易壁壘調查。外媒普遍分析，北京當局此舉彰顯中方維護利益決心，透過制度程序預留反制空間，向國際傳遞中國不妥協訊號，行動有節奏、非臨時反應，不再只是「見招拆招」。（美聯社）

面對美國近期接連發起301調查施壓，大陸於27日宣布對美國破壞全球產供鏈及阻礙綠色產品貿易的做法，發起兩項對等貿易壁壘調查。陸媒「觀察者網」引述外媒分析指，此舉彰顯中方維護自身利益的決心，也透過正式制度程序，為未來可能的反制措施預留空間，向國際明確傳遞中國不會在貿易施壓下妥協的訊號。同時，中方此番行動「槍已上膛」，是有節奏地制度化布局，而非臨時見招拆招或情緒化反應。

觀察者網指出，美國總統川普一面釋放訪華訊號，一面接連發起301調查對華施壓，「邊談邊壓」的算計昭然若揭。「面對美方單邊霸凌，中方反制果斷落子」，中方表示，將根據《中華人民共和國對外貿易法》及《對外貿易壁壘調查規則》推進調查，並根據結果採取措施，堅決捍衛中方正當權益。

報導稱，北京政府此舉迅速引發國際輿論關注。外媒普遍解讀，這既是合規框架下的正當維權，也是在潛在高層會晤前明確底線、劃清規則，傳遞立場：中國不會在貿易施壓下妥協，尤其在綠色產業與供應鏈核心領域，絕不接受美方單邊訛詐。

英國《金融時報》指，中方宣布調查正值川普單方宣布5月中旬訪陸前數周，是中美貿易緊張局勢升級。3月12日，美國貿易代表辦公室以「產能過剩」對中國等16個經濟體發起301調查，次日又以「未有效禁止強迫勞動產品進口」對中國等60個經濟體發起301調查，中方對此強烈不滿，認為損害中國利益。

報導引述業內人士分析，此次反制關鍵不在短期大規模措施，而在深遠象徵意義：中國透過正式調查程序，為未來可能反制措施建立「法律依據」和「談判籌碼」。華南理工大學公共政策研究院副研究員徐偉鈞認為，中方談判代表已做好充分準備，知道301關稅不會很快實施，至少在川普訪華之前或期間不會，因調查結論需要時間，虛張聲勢未必奏效。

彭博指，北京這回的兩項調查期限均為6個月，必要時可延長3個月，北京可在未來數月內掌握主動權，並根據美方動作，決定是否將調查結果轉化為具體反制措施。亞洲協會政策研究所高級副總裁卡特勒（Wendy Cutler）表示，北京向美國亮明信號，「我們的槍已經上膛，隨時準備反擊。」

此外，《金融時報》指，北京當局去年曾透過限制關鍵原材料出口，迫使川普政府在貿易戰中接受一年期休戰安排。觀察者網認為，中方此次動作更多是有節奏地布局，而非情緒化升級。從貿易調查、綠色產品到航運議題，美方試圖將對華競爭擴展為多維度、跨領域施壓，中方反制不只是「見招拆招」，而是注重制度化工具前置布局，使反擊更具延展性和談判價值。

川普 美方 貿易壁壘

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