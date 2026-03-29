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陸造全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」上岸

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸自主研製、全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」完成長江水下段掘進，並自上海崇明始發，歷經23個月抵達江蘇太倉上岸。（中國中鐵）
大陸自主研製、全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」完成長江水下段掘進，並自上海崇明始發，歷經23個月抵達江蘇太倉上岸。（中國中鐵）

據人民日報微博，29日，由大陸自主研製、全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」，順利完成長江水下段11.18公里掘進任務。該機自2024年4月29日於上海崇明島始發，歷經23個月的施工，越過長江南岸大堤，抵達江蘇太倉並成功「上岸」，距離精準抵達2號豎井「檢修驛站」再進一步。

「領航號」所應用在的「崇太長江隧道」工程，是大陸「八縱八橫」高速鐵路網沿江高鐵通道、滬渝蓉高鐵滬寧段關鍵控制性咽喉工程。隧道全長14.25公里，是世界高鐵盾構隧道獨頭掘進距離最長（11.325公里）、刀盤直徑最大（15.4公尺）、水下過江隧道行車速度最高（350公里/小時）、長江水下最深（89公尺）的隧道，是大陸目前建設標準最高、掘進距離最長、規模最大的世界級高鐵越江隧道。

報導指出，該隧道建成後，將可實現高鐵穿越長江「不減速」運行，且將大幅縮短上海與南京、合肥等沿江城市的交通時間，其中崇明至上海寶山站最快僅需17分鐘。

設備方面，「領航號」全長約148公尺、重約4,000噸，刀盤直徑達15.4公尺，並具備智慧分析與自主判斷能力，可進行無人化掘進作業，並創下15公尺級高鐵隧道單月掘進718公尺的世界紀錄。

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