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陸本月 PMI 可能走低

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

中國大陸國家統計局將於31日公布3月官方製造業PMI，預估在中東戰爭衝擊下，PMI數據走低的機率增加，但也不排除因提前拉貨的需求，拉高PMI數據。

美國與以色列在2月28日攻擊伊朗，確實對中國製造業PMI構成下行壓力，主要通過能源成本上升與航運中斷風險兩大路徑傳導 ，尤其荷莫茲海峽緊張局勢影響，國際油價飆升超過40%，導致企業成本全面走高 ，同時部分航線停擺導致物流延遲與運費大漲，對外向型產業鏈造成擾動 。

戰爭迅速影響到全球供應鏈的持續性，因荷莫茲海峽運輸受阻，加上能源設施受損，推動國際油價與航運成本大幅上行，並沿著「能源、物流、原材料、製造業」鏈條向全球擴散，形成輸入型通膨與產出收縮壓力。

大陸製造業企業整體表現更為謹慎，一方面，需求端仍偏弱，在過去12個月中，大陸製造業PMI多數時間處於50榮枯線之下，顯示製造業景氣度偏弱。

航運 美國 大陸

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