大陸房企搶攻不動產 REITs

大陸證監會去年啟動商業不動產公募REITs試點以來，市場迅速擴容，多家企業相繼入局，滬深交易所受理項目募集逾人民幣460億元。分析稱，REITs促進資產資本化，有助於房企從開發收益轉向持續管理收入，降低槓桿、改善現金流。

上海易居副院長嚴躍進指出，REITs讓房企通過出讓股權、保留運營權回籠資金，降低槓桿、改善現金流，多採「保留核心份額+盤活存量」，既鎖定收益又回籠資金，可優化負債率，募集資金可償還債務或投入新項目。

界面新聞報導，截至3月中旬日，滬深交易所已收到15單申報項目，擬募集資金逾人民幣460億元，其中七家房企參與，占比近半。中證鵬元資深研究員吳進輝指，本輪REITs底層資產涵蓋酒店、辦公樓、商場、公寓及混合業態，城市能級擴大至二三線，但資產質量和合規風險仍需關注。

在此輪申報潮中，15單項目中房地產企業就占七單，擬募集金額超過人民幣173億元。保利發展標的包括廣州「保利中心」和佛山「保利水城」；上海地產集團申報上海黃浦濱江的鼎保大廈與鼎博大廈，截至去年底出租率接近滿租，2026年預計分派率4.5%。民企亦加入，如星河集團。

世邦魏理仕中國區研究部負責人謝晨謝晨表示，項目參與主體涵蓋央企、地方國企、外資及民企，REITs本質為「不動產股票」，拓寬房企融資及輕資產轉型路徑，也為投資者提供透明、高流動性平台。