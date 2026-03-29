中印關係有改善跡象 大陸商務部長王文濤會見印度商工部長

中國與印度關係有改善跡象，大陸商務部長王文濤在喀麥隆與印度商工部長高耶爾會見，王文濤表示，歡迎印度擴大對華出口。另據印度政府消息人士和一份文件顯示，印度政府已於27日從中國大陸購買了電力等關鍵設備，這是2020年中印邊境衝突後首見。

中新社報導，王文濤是在喀麥隆出席WTO部長級會議期間，會見印度商工部長高耶爾。雙方就中印經貿關係和世貿組織改革等議題深入交換意見。王文濤表示，大陸商務部願與印度商工部發揮雙邊經貿合作的壓艙石作用。中方歡迎印方積極參與「共享大市場．出口中國」等系列活動，用好中國國際進口博覽會、中國-南亞博覽會等平台，擴大對華出口。

高耶爾則表示，中國是印度第二大貿易夥伴，印中兩國將於2026年和2027年先後舉辦金磚合作機制會議。印中雙方應在國際經貿合作中發揮更重要作用，共同維護國際貿易規則和公平公正的貿易環境，以實現更平衡的貿易關係。

中印在2020年6月發生嚴重邊境衝突後，直至去年關係才回暖。據路透報導，印度將放寬2020年以來對購買中國大陸設備的限制，允許國有電力和煤炭公司開始有限度地進口，以應對日益嚴重的短缺和項目延誤。此後，印度也放寬了對大陸的投資限制。