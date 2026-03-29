聽新聞
0:00 / 0:00

中印關係有改善跡象 大陸商務部長王文濤會見印度商工部長

經濟日報／ 記者黃國樑／綜合報導
大陸商務部長王文濤在喀麥隆出席WTO部長級會議期間，會見印度商工部長高耶爾。 圖／取自大陸商務部官網
大陸商務部長王文濤在喀麥隆出席WTO部長級會議期間，會見印度商工部長高耶爾。 圖／取自大陸商務部官網

中國與印度關係有改善跡象，大陸商務部長王文濤在喀麥隆與印度商工部長高耶爾會見，王文濤表示，歡迎印度擴大對華出口。另據印度政府消息人士和一份文件顯示，印度政府已於27日從中國大陸購買了電力等關鍵設備，這是2020年中印邊境衝突後首見。

中新社報導，王文濤是在喀麥隆出席WTO部長級會議期間，會見印度商工部長高耶爾。雙方就中印經貿關係和世貿組織改革等議題深入交換意見。王文濤表示，大陸商務部願與印度商工部發揮雙邊經貿合作的壓艙石作用。中方歡迎印方積極參與「共享大市場．出口中國」等系列活動，用好中國國際進口博覽會、中國-南亞博覽會等平台，擴大對華出口。

高耶爾則表示，中國是印度第二大貿易夥伴，印中兩國將於2026年和2027年先後舉辦金磚合作機制會議。印中雙方應在國際經貿合作中發揮更重要作用，共同維護國際貿易規則和公平公正的貿易環境，以實現更平衡的貿易關係。

中印在2020年6月發生嚴重邊境衝突後，直至去年關係才回暖。據路透報導，印度將放寬2020年以來對購買中國大陸設備的限制，允許國有電力和煤炭公司開始有限度地進口，以應對日益嚴重的短缺和項目延誤。此後，印度也放寬了對大陸的投資限制。

印度 大陸

延伸閱讀

5月川習會前 陸財政部副部長會美中貿委會長：歡迎美企深耕

經貿合作是「壓艙石」 大陸國家副主席韓正：中南攜手捍衛國際公平正義

川習會前 中國財政部副部長會見美中貿委會長

2020年邊境衝突後首度解禁 印度國有企業昨向中國購買關鍵設備

相關新聞

比亞迪去年獲利大減18% 董座王傳福：電動車產業正經歷殘酷淘汰賽

時隔四年，比亞迪又交出了一份「增收不增利」的財報。受大陸新能源汽車市場陷入價格戰拖累，比亞迪2025年營收人民幣8,039億元，年增3%；淨利潤人民幣326億元（新台幣1,467億元），年減18%。比亞迪董事長王傳福表示，新能源汽車產業正經歷殘酷的「淘汰賽」。

中印關係有改善跡象 大陸商務部長王文濤會見印度商工部長

中國與印度關係有改善跡象，大陸商務部長王文濤在喀麥隆與印度商工部長高耶爾會見，王文濤表示，歡迎印度擴大對華出口。另據印度政府消息人士和一份文件顯示，印度政府已於27日從中國大陸購買了電力等關鍵設備，這是2020年中印邊境衝突後首見。

OpenClaw 引爆「百蝦大戰」陸科技廠商競相推出 AI 代理人產品

OpenClaw掀起「百蝦大戰」，包括騰訊、阿里、百度、京東、網易有道、小米、360等科技廠商均推出AI代理人產品，但卻帶來詞元（token）消耗大增，雲端服務供應商開始評估token消耗這種營運模式，能否長久下去。

大陸房企搶攻不動產 REITs

大陸證監會去年啟動商業不動產公募REITs試點以來，市場迅速擴容，多家企業相繼入局，滬深交易所受理項目募集逾人民幣460億元。分析稱，REITs促進資產資本化，有助於房企從開發收益轉向持續管理收入，降低槓桿、改善現金流。

陸本月 PMI 可能走低

中國大陸國家統計局將於31日公布3月官方製造業PMI，預估在中東戰爭衝擊下，PMI數據走低的機率增加，但也不排除因提前拉貨的需求，拉高PMI數據。

王文濤：歡迎印度擴大對華出口

中印（度）關係有改善跡象，大陸商務部長王文濤廿七日在喀麥隆雅溫德與印度商工部長高耶爾會見，王文濤表示，歡迎印度擴大對華出口。另據印度政府消息人士和一份文件顯示，印度政府已於廿七日從中國購買了電力等關鍵設備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。