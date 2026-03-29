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OpenClaw 引爆「百蝦大戰」陸科技廠商競相推出 AI 代理人產品

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

OpenClaw掀起「百蝦大戰」，包括騰訊、阿里百度、京東、網易有道、小米、360等科技廠商均推出AI代理人產品，但卻帶來詞元（token）消耗大增，雲端服務供應商開始評估token消耗這種營運模式，能否長久下去。

騰訊集團副總裁、政企業務總裁李強表示，就像之前的「百模大戰」，現在出現「百蝦大戰」，假定token是油耗，如果只關注油耗而不關注引擎的經濟性，可能用戶端成本會很高，客戶最終也會捨棄使用，因此要做出跟OpenClaw同樣好用且更安全的產品才能留住客戶。

第一財經日報報導，一些龍蝦產品上線十分迅速。以騰訊Workbuddy為例，該產品負責人汪晟傑指出，產品原型1月已做出來，經過他和幾名同事通宵調整了兩天，1月17日就上線了，隨著OpenClaw火爆，春節後又補齊了遠端控制能力並推出與企業微信、QQ等的聯動能力，騰訊CodeBuddy整套基建是該產品迅速推出的基礎。

更多配套產品也陸續上線，3月27日，騰訊雲在上海峰會上發布AI代理人產品全景圖，涵蓋Infra、模型與生態、場景及應用、安全維度並開放自研Skills、開源SkillsHub及微信、企微等技能生態。

AI代理人市場走向繁榮，對雲端服務供應商而言，最明顯的變化是token消耗量增長了。李強指出，token消耗提升帶動了算力使用大幅提升，騰訊雲預期今年整體營收增長會高於去年，AI將是一大增長引擎。

京東近日也公布京東雲龍蝦產品的使用數據，稱一周內token調用量與上周相比增長455%。市調機構IDC則預計，全球最大的2,000家上市公司的Agent使用量到2027年將增長十倍，token和API調用量增長1,000倍。

面對token消耗量增加帶來的機遇，大陸多家雲端服務供應商近期均有動作。阿里近日成立了Alibaba Token Hub事業群，以「創造token、輸送token、應用token」為核心目標，由CEO吳泳銘親自掛帥。

不過，李強認為，token不是有黏性的業務，如果利用低價獲取客戶，哪天不發「紅包和雞蛋」，客戶很容易流失，token是騰訊雲重要的管理指標之一，但不把token放在最高優先順序，與其關注token，不如關注能否做出跟OpenClaw同樣好用且更安全的產品。

小米 百度 阿里

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