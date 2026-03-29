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王文濤：歡迎印度擴大對華出口

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

中印（度）關係有改善跡象，大陸商務部長王文濤廿七日在喀麥隆雅溫德與印度商工部長高耶爾會見，王文濤表示，歡迎印度擴大對華出口。另據印度政府消息人士和一份文件顯示，印度政府已於廿七日從中國購買了電力等關鍵設備。

中新社報導，王文濤出席世貿組織第十四屆部長級會議期間，會見印度商工部長高耶爾。雙方就中印經貿關係和世貿組織改革等議題交換意見。王文濤表示，中國商務部願與印度商工部發揮雙邊經貿合作的壓艙石作用。中方歡迎印方參與「共享大市場．出口中國」等活動，用好中國國際進口博覽會、中國─南亞博覽會等平台，擴大對華出口。

高耶爾則表示，中國是印度第二大貿易夥伴，印中兩國將於二○二六年和二○二七年先後舉辦金磚合作機制會議。印中雙方應在國際經貿合作中發揮更重要作用，共同維護國際貿易規則和公平公正的貿易環境，以實現更平衡的貿易關係。

中印在二○ 二○年六月發生嚴重邊境衝突後，直至去年關係才回暖。據路透報導，印度將放寬二○二○年以來對購買中國設備的限制，允許國有電力和煤炭公司有限度地進口，以應對日益嚴重的短缺和項目延誤，此後也放寬對中國的投資限制。

報導稱，根據政府放寬的規定，印度最大的國有電力設備製造商印度重型電氣公司可以向中國購買二十一種關鍵設備。一位政府消息人士稱，印度鋼鐵管理局也可以購買某些關鍵零件，其他國有企業也可以從中國購買煤氣化設備。

報導指出，去年八月，印度總理莫迪七年來首次訪陸與習近平會晤，討論改善兩國關係。此後兩國恢復直航，新德里也簡化中國商務簽證程序。

報導稱，這份本月發布的政府命令，豁免了參與國家合約競標的中國投標者向政府委員會註冊以獲得政治和安全許可。三月初，新德里也放寬了對中國在特定領域的投資限制，以幫助緩解資本緊縮，這標誌著經濟關係的重大調整。

印度 中方 大陸商務部

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